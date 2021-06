Si sente spesso parlare di questo rimedio ecologico ed economico nell’ambito delle pulizie casalinghe. Ma non tutti sanno che può tornare utile anche nell’orto o nel giardino come insetticida. Il riferimento è al sapone di Marsiglia (qui per alcuni modi in cui impiegarlo), nome comunemente usato per indicare il sapone molle di potassio. Chimicamente è un sale di potassio di acidi grassi. La sua efficacia è comprovata contro gli insetti di piccole dimensioni e a corpo molle, come cocciniglie e afidi ed è un’alternativa agli insettidici fai da te per l’orto o il giardino biologico già illustrati in passato. Il trattamento con il sapone di Marsiglia deve essere ripetuto più volte nel corso del tempo e richiede quindi pazienza e costanza da parte dell’agricoltore che è deciso a servirsene. La sua efficacia terminerà quando si asciugherà. Quando viene nebulizzato direttamente sui parassiti, forma sul loro corpo una patina cerosa che impedisce la respirazione e ne causa la morte per soffocamento.

Mai più afidi e cocciniglie nell’orto o nel giardino di casa grazie a questo rimedio ecologico ed economico

L’importante è sapere quale sapone comprare. Deve essere privo di profumazioni e altre sostanze sintetiche. Se si può accertare la loro assenza dal prodotto, è possibile utilizzare le stesse saponette che si usano per il bucato. Una volta comprato il sapone, bisogna ridurlo in scaglie molto sottili e versarle in un pentolino assieme all’acqua. Accendere la fiamma bassa e mescolare il tutto con un cucchiaio in legno fino ad ottenere un composto liquido ed omogeneo. Spegnere il fuoco e lasciarlo raffreddare. La dose per uno spruzzino e per uso casalingo consiste in 10-20 grammi di sapone di Marsiglia per ogni litro di acqua.

Non solo afidi e cocciniglie

Non solo mai più afidi e cocciniglie nell’orto o nel giardino di casa grazie a questo rimedio ecologico ed economico. Tra le tipologie di insetti prima citate se ne annoverano molti altri, come i tripidi, la psilla del pero e le cicaline. Inoltre effettua un’azione pulente contro la melata e la fumaggine che si forma sulle foglie. Di conseguenza, evita l’invasione delle formiche che tendono ad esserne attirate. Un modo per riuscire ad ottenere il doppio dei risultati con l’utilizzo di un solo prodotto.

Quando e su quali piante utilizzarlo

Su qualsiasi ortaggio e pianta da frutto. L’importante è prestare attenzione a quelle ornamentali. Il suo utilizzo non è escluso, ma in alcuni casi potrebbe condurre a reazioni fitotossiche e quindi ustionarle. Oltre alle ornamentali, alcune varietà di ippocastano sono esposte a questo rischio. Proprio per evitare spiacevoli reazioni delle piante, si consiglia di effettuare un test e di applicare del sapone di Marsiglia su una piccola parte della pianta per poi attendere ventiquattro ore. I trattamenti devono essere effettuati nel corso delle ore serali e su piante già infestate. Il nebulizzatore deve essere posto a circa venti centimetri da foglie, steli e fiori.

Ma non è il rimedio ideale in presenza di impollinatori e coccinelle

Alcuni agricoltori biologici si servono delle coccinelle per scacciare alcuni tipi di insetti, nonché delle api per favorire l’impollinazione delle piante. Uno dei problemi del sapone di Marsiglia come rimedio naturale per scacciare gli afidi e le cocciniglie è che colpisce anche le specie succitate. Nel caso della coccinella, sono per lo più le sue larve ad essere in pericolo.

La possibile soluzione al problema, almeno per quanto riguarda gli impollinatori, è evitare di applicare il sapone di Marsiglia durante il periodo della fioritura e preferirne altri.