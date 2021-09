È ormai giunto il momento di abbandonare le mode estive per pensare ai capi autunnali di tendenza. Le nuove proposte prevedono capi strepitosi adatti a tutte le età e le occasioni. In passerella non troviamo solo tacchi alti e vertiginosi, ma modelli di scarpe comode da indossare ad ogni ora.

Le borse che vedremo spopolare a partire dall’autunno, saranno anche confortevoli e pratiche, per fare la spesa e uscire con gli amici. Le uniche occasioni dove non è opportuno utilizzare maxi bag, sono gli eventi eleganti e serali. Ma per fortuna i grandi stilisti hanno pensato anche a tagli più sofisticati e formali, adatti a cerimonie e cene importanti.

In realtà, non è solo la forma della borsa ed essere importante e determinate per il nostro look. Se non abbiniamo bene i colori tra borse, scarpe e vestiti, rischiamo di avere un’outfit confuso e inguardabile.

Mai più abbinamenti sbagliati con questo colore di borsa che sta bene con tutto

L’effetto mix di colori e fantasie, tra i vari capi e gli accessori, è un vero pugno nell’occhio. Non importa se indossiamo abiti e scarpe firmate e preziose, se poi non equilibriamo i colori tra loro. Spesso, per questo motivo, ci ritroviamo l’armadio sommerso da decine di tipi e nuance differenti, per avere sempre una scelta mirata e precisa.

Ma pochi sanno che il vero segreto è avere una borsa marrone nel guardaroba. Quest’inverno, come non mai, sarà un colore assolutamente di tendenza. Non potremo sbagliare indossando modelli e stili diversi, se poi accostiamo questo accessorio.

Libera scelta per i materiali come cuoio, pelle scamosciata, tessuto, maglia, dovremo solo scegliere la forma e la grandezza a seconda delle occasioni. Quindi, grande e con manici lunghe o tracolla per le attività quotidiane, come fare la spesa o una passeggiata in centro. Con cinghie, frange e vintange per le riunioni o gli aperitivi con le amiche. Piccole, pochette, con qualche dettaglio elegante per andare ad un matrimonio o per un appuntamento formale.

Sono dettagli che faranno sicuramente la differenza e doneranno personalità e carattere al nostro look, anche se semplice.

Per tutti i colori

Mai più abbinamenti sbagliati con questo colore di borsa che sta bene con tutto, non rischieremo accostamenti tremendi e fuori moda. Il marrone richiama i colori della natura e del bosco, per questo tutte le tonalità autunnali si sposano perfettamente.

Verde, arancione, beige, rosso e le varie gradazioni, sono ideali da abbinare. Ma non solo questi, perché possiamo tranquillamente indossare i toni del blu, rosa, grigio, nero, bianco. L’unico accorgimento è indossare delle scarpe che non stonino con tutto l’outfit, per creare un’armonia generale.