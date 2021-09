Ormai le tendenze di quest’inverno sono già chiare, c’è tutto il tempo per recuperare dall’armadio i vecchi jeans che pensavamo di non dover indossare più. Diversi i vestiti e le scarpe suggerite in passerella che ripensano stili nuovi e rievocano quelli passati. Secondo i modelli presentati durante le scorse sfilate, troviamo alcuni accessori e capi d’abbigliamento vintage, ma anche rivisitati in chiave moderna. Abbandonati costumi e teli mare, con le temperature più basse dovremo un po’ aggiornare il guardaroba. Tra pochi mesi potremo sfoggiare meravigliosi outfit, versatili e perfetti per tutte le generazioni.

Ecco i capi strepitosi che indosseremo in autunno e in inverno adatti a tutte le età

L’autunno e l’inverno non sono sempre mesi tristi, almeno non quest’anno, perché le passerelle sono coloratissime, con tinte sgargianti, allegre, quasi fluo. Quindi, vedremo maglie, vestiti cappotti e giacche dai colori energici ed audaci, giallo limone o rosso acceso. Non solo tinte unite per l’inverno, ma anche stampe e tessuti animalier che mettono di buon umore. L’intero guardaroba diventa maculato, potremo indossare giacche, pantaloni, vestiti a tema wild.

Se un sempreverde mai fuori moda è il total black, quest’anno il look in bianco spopolerà e non sarà da meno, da sfoggiare per eventi o serate più particolari. Per quanto riguarda i materiali, invece, le tendenze puntano alla pelle, come cappotti, borse e pantaloni, ma anche all’ecopelle. Chi vorrà acquistare una pelliccia alla moda potrà scegliere un prodotto ecologico di alta qualità.

Giacca e pantalone largo di velluto diventano un must, da avere assolutamente, per dare un tocco glamour con semplicità. Grande spazio a tutti i tipi e tagli di giacche. Potremo acquistare quelle classiche e lineari, maxi, sagomate, rette, con o senza colletto. Arricchiti con ciondoli, fibbie, bottoni, punti luce o altro.

Gli accessori

Gli accessori sono molto importanti per definire tutto il look, perché un semplice dettaglio può diventare il vero protagonista. A breve prepariamoci a indossare bandane, foulard e fazzoletti nei modi più originali o in stile diva di Hollywood. Usiamoli al collo, ma anche per fare acconciature, per proteggere la testa e la chioma dal vento.

Per dare al nostro stile un poco di carattere, osiamo con orecchini lunghi, decorati e vistosi. Se preferiamo un accessorio più semplice, indossiamo quelli sottili e minimali, a filo, ugualmente lunghi. La moda invernale vede il ritorno della borsa rotonda, realizzata con diverse tecniche e materiali, in tutte le grandezze. Le grandi firme hanno anche proposto modelli shopper morbide o più rigide, comode e utili per tutti i giorni.

Ecco, quindi, i capi strepitosi che indosseremo in autunno e in inverno adatti a tutte le età, come abbiamo visto, abbiamo una vasta scelta di proposte.