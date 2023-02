Mai mettere 3 piante vicino al termosifone o alla stufa: se lo fai smetti subito o moriranno!

A febbraio hai probabilmente cominciato ad accendere i riscaldamenti. Se sei una persona che ha il pollice verde e coltiva le proprie piante in casa devi fare molta attenzione. Alcune di queste non sopportano il termosifone o la stufa. Scopri 3 piante che non devi mai mettere vicino ad un calorifero se non vuoi che muoiano.

Le piante sono una decorazione bellissima per la tua casa. Le danno un tocco di colore anche durante la stagione invernale. Se vuoi che stiano in buona salute devi però prendere delle specifiche precauzioni. Nella maggior parte dei casi devi ad esempio prestare attenzione a non farle entrare in contatto con i caloriferi artificiali affinché non si secchino e muoiano.

Mai mettere 3 piante vicino al termosifone o alla stufa, potrebbero morire

Una pianta che non devi mai mettere vicino ad una fonte di calore artificiale è la famosissima orchidea. Infatti ha bisogno di molta umidità e tende a seccarsi quando messa sul termosifone o vicina alla stufa.

Assicurati che vi stia del tutto lontana, anche perché questa l’orchidea è molto fragile e ha bisogno di molta manutenzione. Sarebbe un peccato rovinarla per una disattenzione banale ed evitabile dopo averle prestato così tante attenzioni.

Il ciclamino

Il ciclamino fiorisce in inverno e pertanto non è difficile che tu ne abbia in casa un vaso anche durante la stagione più fredda dell’anno.

Ha bisogno di una buona illuminazione ma non sopporta che sia eccessiva e non ama essere esposta direttamente a qualunque fonte di calore. Tra queste sono comprese quelle artificiali. Evita dunque di metterla vicino al termosifone o alla stufa e segui dei semplici trucchetti rubati ai giardinieri per avere dei ciclamini super rigogliosi.

Il pothos

Il pothos è una famosissima pianta dalle caratteristiche foglie a forma di cuore. Tante persone lo coltivano nelle proprie case. Se ne hai uno sai bene che devi vaporizzarne molto spesso le fronde con un po’ di acqua. Ne ha davvero bisogno.

Pertanto, puoi facilmente immaginare il motivo per cui non dovresti mai esporlo al calore artificiale. Le sue foglie si affloscerebbero e poi appassirebbero, con disastrose conseguenze per l’intero pothos che hai curato con tanta attenzione.

Quindi, mai mettere 3 piante vicino al termosifone o alla stufa! Assicurati sempre di posizionarle in un punto molto distante.

