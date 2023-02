Uno degli argomenti che più interessano la collettività è senza dubbio l’aumento esponenziale del costo delle bollette delle utenze domestiche. Addirittura, l’ultima manovra finanziaria del Governo è stata incentrata per buona parte proprio sulla riduzione delle bollette per le famiglie. Gran parte delle risorse che il Governo ha stanziato nella manovra finanziaria riguardano appunto il risparmio in termini di spesa per le famiglie.

Presto le misure a cui ha pensato l’Esecutivo inizieranno ad avere il loro effetto. E oltre che di risparmio si parla pure di ambiente, con il lato ecologico a farla da padrone.

Cosa fare oggi per pagare meno le bollette del gas grazie al bonus

Novità importanti arriveranno per le famiglie italiane e per il consumo del gas a partire dal prossimo mese di aprile. Questo è ciò che l’Esecutivo da tempo sostiene come confermato anche dalle recenti dichiarazioni per esempio, del ministro Giancarlo Giorgetti. Inizieranno ad arrivare degli sconti sulle bollette del consumo del gas per uso domestico che faranno riferimento alla virtuosità delle famiglie.

Meno consumeranno le famiglie italiane meno pagheranno di gas. Ma cosa fare oggi per pagare meno le bollette del gas grazie al bonus è un argomento caldo e da approfondire. Può sembrare una ovvietà questa perché effettivamente chi consuma di meno paga di meno. Ma il riferimento del Governo è al costo del metro cubo che sarà abbattuto per quelle famiglie che dimostreranno di essere virtuose dal punto di vista del risparmio. Il piano del Governo Meloni ormai è chiaro e viaggia proprio verso questa direzione. Un autentico bonus per i cittadini che oltre ad aiutare la loro famiglia dal punto di vista della spesa, riusciranno ad aiutare anche la collettività riducendo i consumi del gas e aiutando così anche l’ambiente.

Come funzionerà il prossimo bonus da aprile

Una operazione simile è stata già avviata dal Governo regionale della Basilicata che ha introdotto un bonus per i residenti nella Regione. Una agevolazione che abbatte drasticamente il costo delle bollette del gas dei cittadini.

Anche in Basilicata infatti è stato introdotto un bonus che nel 2023 riguarda la generalità delle famiglie lucane, mentre nel 2024 inizierà ad essere commisurato al risparmio delle famiglie. Infatti stando a quanto si apprende da fonti vicine alla regione Basilicata, solo chi risparmierà rispetto al 2022, il 15% di consumo di metano nel 2023, potrà ottenere questo vantaggio. Un sistema se non simile a questo, quando meno paragonabile è ciò che il Governo vorrebbe introdurre. Un sistema che finirà con il ridurre la spesa per il consumo del gas delle famiglie fino al 30 o al 40%. Almeno stando alle indiscrezioni che però devono ancora essere confermate. Le famiglie per avere lo sconto e il conseguente risparmio dovranno iniziare ad essere virtuose, anche perché spariranno dallo stesso mese i vantaggi della riduzione di accise e IVA che in questi mesi hanno ridotto la spesa.