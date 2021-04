Molti di noi fanno fatica a gettar via alcuni oggetti che hanno fatto parte della nostra quotidianità per anni. Ci sono, infatti, alcuni elementi nel nostro appartamento che portano con loro dei ricordi importanti per noi e per i nostri cari. L’oggetto in questione può essere un regalo, un souvenir da un viaggio, o un semplice acquisto fatto però in un momento molto importante della nostra vita. E, tra questi oggetti, si possono trovare anche le vecchie caraffe. Queste sono facilissime da scheggiare o, addirittura, da rompere. E per questo spesso ci ritroviamo a doverle buttare, non senza qualche sofferenza. Ma da oggi, forse, potremo evitare di fare ciò. Ecco come.

Un riutilizzo a cui forse non tutti hanno pensato ma che potrà rivelarsi una vera e propria svolta

Mai e poi mai gettare via le caraffe d’acqua vecchie o scheggiate perché hanno questo riutilizzo geniale e sorprendente! E questo riuso è forse più semplice e banale di quello che molti potrebbero immaginare. Il problema è che non ci pensiamo. E, non vedendo questa idea da nessuna parte, non ci viene in mente di metterla in pratica. Ma in realtà la nostra vecchia caraffa può diventare un originale e davvero raffinato vaso di fiori. Basterà eseguire i passaggi giusti per ottenerlo.

Ecco come trasformare la nostra vecchia caraffa scheggiata in un elegantissimo vaso di fiori

Prendiamo la nostra caraffa vecchia o scheggiata e mettiamola su un piano di lavoro. Verniciamola con il colore che più ci piace e lasciamo asciugare il tutto. Se la parte scheggiata dovesse essere pericolosa, basterà ricoprirla con del materiale che possa proteggere le nostre mani, ricoprendo anche quello del colore scelto. Mettendolo in salone o in camera una volta asciutto, questo vaso di fiori sarà davvero super elegante!

Perciò, ora sappiamo che non dobbiamo mai e poi mai gettare via le caraffe d’acqua vecchie o scheggiate perché hanno questo riutilizzo geniale e sorprendente!

