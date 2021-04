I rimedi più semplici, si sa, sono anche i migliori. Ecco perché a volte basta cercare in casa propria per scoprire di avere a disposizione tutto ciò che serve.

Anche in caso di difetti del corpo. Il latte, ad esempio, oltre ad essere un ingrediente molto utilizzato nell’alimentazione di tutti i giorni, ha tantissimi benefici meno noti.

Persino una volta scaduto, il latte può essere riutilizzato in modi impensabili e sorprendenti. È un ottimo ingrediente per la pulizia dell’argenteria, attenua gli occhi gonfi, rigenera i capelli secchi, elimina le macchie d’inchiostro dai vestiti…

Insomma, è un vero portento per moltissime cose. Oltretutto, è incredibile quanto possa aiutarci ad eliminare un “problema” della pelle che riguarda tutti.

Si pensi che, per questo problema, le persone arrivano a spendere anche tantissimi soldi, senza avere la garanzia di ottenere gli effetti sperati.

Quindi, perché spendere tutti questo denaro per non ottenere neanche risultati, quando con un po’ di latte si può attenuare questo difetto del viso con cui tutti devono fare i conti? Capiamo meglio di cosa si tratta.

Sin dall’antichità

Il latte è utilizzato da secoli per le proprietà rigeneranti che ha sulla pelle. Cleopatra, Poppea e Paolina Bonaparte sono tre donne famosissime che, si racconta, fossero solite farsi lunghi bagni nel latte d’asina per ottenere una pelle morbida e levigata.

Secondo la leggenda, la Regina d’Egitto avrebbe avuto a sua disposizione addirittura 700 asine per soddisfare ogni giorno questo suo rituale di bellezza. Per questo motivo, la sua pelle è ancora ricordata come vellutata e perfetta.

Infinite proprietà

Il latte ha infinite proprietà benefiche. È ricco di vitamine e minerali e, se applicato la mattina sul viso, rimuove il sebo in eccesso depositatosi durante la notte e le cellule morte.

Inoltre, a contatto con la pelle, la idrata e la nutre, combattendo anche l’invecchiamento cellulare. Per questo motivo, è un validissimo aiuto per combattere le rughe. Infatti con un po’ di latte si può attenuare questo difetto del viso con cui tutti devono fare i conti.

Come utilizzarlo

Visto che fare un bagno nel latte d’asina potrebbe essere complicato, suggeriamo un modo molto più semplice per godere delle proprietà benefiche del latte.

È sufficiente immergere un dischetto di cotone nel latte (quello vaccino è perfetto) e tenerlo sulla parte interessata per quindici minuti. Le rughe non spariranno, ovviamente, ma la pelle risulterà più liscia e levigata, senza contare che guadagnerà in morbidezza e ottimo profumo.

Il consiglio in più

L’abitudine d’oro da non interrompere mai è idratarsi, sempre. Bere acqua fa bene alla pelle, elimina le tossine, migliora la salute e combatte problemi come la ritenzione idrica.

Non dimentichiamocene mai, soprattutto in estate e durante i periodi di stress, come la fase delle mestruazioni per le donne. In questi momenti, infatti, il nostro corpo rilascia molti liquidi e necessita di un aiuto dall’esterno.