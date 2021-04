Solitamente aprile è un mese proficuo per Piazza Affari. Ancora di più quest’anno che, anche grazie alla presenza di Mario Draghi al Governo, i titoli del Ftse Mib hanno scoperto un nuovo fascino presso gli investitori. Inoltre presto sarà possibile sfruttare un altro vento particolarmente favorevole per l’indice italiano, il famoso Recovery Fund. Ma quali sono le aziende quotate in Italia sulle quali scommettere per il futuro e quali prospettive?

La view sul Ftse Mib

Un elemento che ha riportato il mercato tricolore al centro degli interessi degli analisti. Già a fine marzo, infatti, Credit Suisse vedeva come overweight il Ftse Mib. A dare la spinta sarebbero state le riforme che, con l’ex numero uno della BCE al Governo, erano ormai pronte per essere approvate. Gli analisti elvetici suggerivano, come settori da preferire, i finanziari e in particolare Intesa Sanpaolo (ISP:MIL) e Finecobank. Da non dimenticare gli energetici, altro pilastro del listino tricolore. In questo caso i nomi citati erano Enel e Snam.

Approccio improntato all’ottimismo anche per gli esperti di Equita che, sempre in scia all’effetto Draghi, hanno recentemente ricordato il +11% registrato dal Ftse Mib, sottolineando come l’indice tricolore possa vantare una performance che, per i primi tre mesi del 2021, ha superato anche quella degli indici USA.

Le small cap

Una corsa che ha coinvolto (e a giudizio degli analisti coinvolgerà anche in futuro) anche le small cap. Quali sono le aziende quotate in Italia sulle quali scommettere per il futuro e quali prospettive? Ad essere privilegiate, continuano da Equita, saranno senza dubbio tutte le aziende che per loro vocazione cavalcano le nuove tendenze produttive ed energetiche in arrivo. Nello specifico nomi come Falck Renewables o Aquafil, entrambe attive nei macro trend delle nuove tecnologie green. La prima, infatti, si occupa di energie rinnovabili, la seconda del riciclo plastiche. E ancora: Acea, Hera e A2A. Nuovi trend che portano anche a guardare a settori come la cybersecurity. In questo caso il nome è quello di CY4gate. Per quanto riguarda il fronte lavoro altro titolo interessante è Sesa che si occupa di soluzioni It per le imprese.