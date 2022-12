Mai e poi mai buttare via i dischetti struccanti perché possiamo utilizzarli in un modo incredibile

Molti di noi buttano via i dischetti struccanti ma non sanno che potranno esserci utilissimi per le feste. Ecco come possiamo riutilizzarli.

Sappiamo bene quanto siano importanti i preparativi per la notte di Capodanno. Coloro che non partiranno per un viaggio interessante e all’insegna dell’avventura, infatti, si stanno già preparando per addobbare la propria casa al meglio. In particolare, oltre al menù e allo spumante per festeggiare, bisogna anche pensare a come sistemare la propria casa. Infatti, se vogliamo organizzare una festicciola carina nel nostro appartamento, tutto deve essere pronto. E c’è un particolare che potrebbe far stupire gli ospiti e che potremmo creare direttamente con le nostre mani per abbellire il nostro appartamento. E, per farlo, ci serviranno dei semplici dischetti struccanti.

Ecco come dei semplici dischetti struccanti possono tornarci più che utili per la festa di Capodanno



Potrà sembrare forse incredibile, ma dei semplici dischetti struccanti potranno fare la differenza la notte di Capodanno. Con questi, infatti, potremmo creare delle rose meravigliose che ci serviranno per abbellire il nostro appartamento in men che non si dica. Ovviamente, per non sprecare, prendiamo dei dischetti che stavamo per buttare. Possiamo anche usare quelli un po’ sporchi o rovinati, che non potremmo utilizzare per il nostro viso.

I passaggi necessari per creare delle meravigliose piccole rose

Per prima cosa, procuriamoci tutti gli attrezzi necessari per creare le nostre piccole rose. Prendiamo 13 dischetti struccanti, un paio di forbici dalla punta arrotondata, una pistola per colla a caldo e una stecca di plastica. Inoltre, prendiamo dei colori acrilici (rosso e verde andranno benissimo), un bicchiere d’acqua e un pennello. Coloriamo 7 dischetti di rosso e 6 di verde. Ora, prendiamo 7 dei 13 dischetti per fare i petali della nostra rosa. Mettiamo la colla a caldo su metà di un dischetto e ripieghiamolo su se stesso, incollandolo e ottenendo una mezzaluna. Facciamo la stessa cosa su tutti e 7 i dischetti. Inoltre, facciamo attenzione a non scottarci con la colla a caldo.

Ora, prendiamo gli altri 6 dischetti per le foglie e facciamo la stessa operazione. Questa volta, però, dopo aver piegato a metà il dischetto e averne incollato la metà, ripieghiamolo nuovamente su se stesso, così da ottenere una mezzaluna più piccola.

Mai e poi mai buttare via i dischetti struccanti perché potremmo realizzare delle rose davvero meravigliose

Ora, riprendiamo i 7 dischetti dei petali e, su ognuno, mettiamo la colla sull’angolo destro, appiccicandoci sopra il successivo. Sull’ultimo, mettiamo un po’ di colla sempre sull’angolo esterno e arrotoliamo verso l’interno, continuando a mettere la colla su ognuno ogni volta che arrotoliamo. Quello che otterremo, alla fine, sarà una piccola rosa. Prendiamo poi 3 dei dischetti per le foglie e incolliamoli tra di loro sull’estremità, creando una specie di W. Facciamo la stessa cosa con gli altri 3 dischetti e incolliamo le nostre due foglie appena create ai lati della rosa, sempre con la colla a caldo. Dunque, ora sappiamo che non dovremmo mai e poi mai buttare via i dischetti struccanti perché potrebbero diventare un magnifico addobbo per la nostra casa per la notte di Capodanno.