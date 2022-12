È un vero capolavoro questo villaggio fiabesco conservato perfettamente e a pochi km dall’Italia

Si trova in Svizzera questo borgo medievale ricco di tradizioni e storia. A pochissimi km dall’Italia è perfetto per una gita fuori porta. Scopriamo insieme cosa visitare!

Il patrimonio culturale e artistico italiano è riconosciuto e apprezzato in tutto il Mondo. Le regioni della nostra Penisola sono dei luoghi meravigliosi che meritano di essere visitati.

Ecco perché tantissimi viaggiatori, ogni giorno, scelgono di scoprire le bellezze dell’Italia.

Viaggiare è un’esperienza fantastica che permette di allontanarci dalla solita routine quotidiana, dallo stress e dall’ansia. Le giornate di festa, poi, sono il momento perfetto per organizzare un viaggio o un’uscita fuori porta.

Scopriamo le bellezze della vicina Svizzera

I posti da visitare sono tantissimi, ma se non vogliamo rimanere in Italia, allora varchiamo i confini del Paese e rechiamoci in Svizzera. Una meta eccezionale che dà il meglio di sé in ogni stagione.

Impianti sciistici, natura incontaminata, neve, sentieri escursionistici. Per non parlare dei piccoli borghi medievali dalla bellezza suggestiva.

I luoghi da visitare in Svizzera sono tantissimi. Ad esempio, Berna è una città fiabesca, dove modernità e tradizione convivono perfettamente. Sorge su una penisola naturale e il suo centro storico è così bello da appartenere al patrimonio Unesco.

Zurigo, invece, è una città internazionale tutta da scoprire. Musei, chiese, ma anche vita notturna e locali alla moda.

È un vero capolavoro questo villaggio fiabesco da visitare in un giorno

Ma non solo grandi città, la Svizzera è costellata anche da piccoli centri che meritano di essere visitati. Saillon, ad esempio, è un paesino di circa 2500 abitanti di fattura medievale, incastonato nel canton Vallese.

Il suo bellissimo centro storico è conservato perfettamente ed è un vero capolavoro urbano. Perdiamoci tra le vie acciottolate del borgo pieno di vita. In questi luoghi si respira un’aria antica fatta di leggende e feste medievali.

Da non perdere è la chiesa dedicata a Sainte-Catherine e Saint-Lauren, costruita nel 1740, ma ampliata successivamente nel 1925. L’edificio si presenta in stile barocco e domina il borgo con il suo campanile in pietra, dalla tipica forma piramidale. Adiacente alla chiesa si trova il giardino medievale. Un luogo grazioso dove ortaggi e piante ornamentali convivono perfettamente.

Una storia molto particolare

Non possiamo parlare di Saillon senza fare riferimento ad un personaggio davvero particolare. Parliamo di Farinet, definito il Robin Hood delle Alpi. Era un noto falsario che coniava monete false per donarle ai poveri del paese. La leggenda narra che i suoi averi si trovino ancora in una grotta nascosta vicino al borgo.

Farinet trovò la morte gettandosi in un dirupo. Proprio in questo luogo sorge un ponte sospeso che prende il nome di “passerella di Farinet”. I più temerari potranno percorrerlo.

Qualche altra informazione utile

È un vero capolavoro questo villaggio fiabesco che possiede un vigneto molto caratteristico. È il più piccolo al Mondo e si trova sulle colline che circondano il borgo.

Inoltre, Saillon possiede anche un centro termale moderno che offre ai suoi ospiti una vasta gamma di trattamenti.