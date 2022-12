Capodanno last minute in Italia spendendo poco: ecco 3 mete incredibili da vedere con i bambini

Capodanno last minute in Italia spendendo poco-proiezionidiborsa.it

Dove andare a Capodanno se ancora non abbiamo deciso o non abbiamo prenotato? Ultima chance per i ritardatari, stiamo per scoprire 3 mete incredibili tutte italiane da vedere anche con i bambini spendendo pochissimo

Ci siamo appena messi alle spalle il Natale ed è il momento di pensare a come festeggiare il Capodanno. Molti lo trascorreranno in famiglia o con gli amici. Altri stanno preparando le valigie e partiranno tra poche ore. Ma ci sono anche i ritardatari cronici.

Ovvero, coloro che pensano di partire ma ancora non hanno deciso dove andare e non hanno prenotato. Sono proprio per loro le 3 idee di viaggio che stiamo per scoprire per un Capodanno last minute in Italia. 3 luoghi magici che in questi giorni si vestono di un’atmosfera davvero imperdibile.

Il magico Capodanno di Ferrara tra storia e fuochi d’artificio

Ferrara è famosa per la qualità della vita e per essere una delle città migliori per studiare e lavorare.

In pochi, però, sanno che passare il 31 dicembre a Ferrara è un’esperienza davvero unica. Il merito è dello spettacolo che viene allestito ogni anno presso il Castello degli Estensi. I fortunati che riescono a prenotare in anticipo possono cenare nel maniero serviti da guardie e dame del ‘500. Gli altri possono godersi l’incendio del castello. Ovvero, un incredibile show di luci e fuochi d’artificio che partono dai fossati, dalle torri e dalle mura.

Festeggiare il nuovo anno tra i castelli del Piemonte

Restiamo in tema castelli e spostiamoci verso il Piemonte per un’altra straordinaria idea per festeggiare il nuovo anno. Se amiamo la storia e gli antichi manieri, sono addirittura due i luoghi da visitare. Il primo è il Castello dei Solaro vicino a Cuneo. Un luogo che ha mantenuto intatta la sua magia e che a Capodanno si anima con musica fino a notte fonda.

Se cerchiamo qualcosa di più tranquillo una ottima meta è il Castello di Montaldo, vicinissimo a Torino. Qui potremo passare un ultimo dell’anno elegante e suggestivo anche con i bambini. E il giorno dopo tappa obbligatoria le visite all’Abbazia di Vezzolano e alla Basilica di Superga.

Capodanno last minute in Italia: una notte magica alle terme di Bormio

Per chi ha bisogno di relax e vuole passare una fine anno immerso in un’atmosfera magica la meta ideale sono le terme di Bormio.

Queste terme meriterebbero di essere visitate almeno una volta nella vita soltanto per la location. I principali stabilimenti sono infatti a cielo aperto in mezzo alle piste da sci e alle vette innevate. In più, a Capodanno c’è la possibilità di passare la mezzanotte immersi nell’acqua termale. Un’esperienza unica che farà amare le feste anche ai Grinch più accaniti.