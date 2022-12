Come vestirsi la Vigilia di Natale? Ecco le idee più belle per un look elegante e mai banale

La Vigilia di Natale è un momento da celebrare. Ma come ci si veste per l’occasione? I dubbi sono tanti, ma le soluzioni per risolverli altrettante. Ecco qualche consiglio per sfoggiare un outfit efficace e azzeccato per l’evento.

La sera del 24 dicembre è importante per tanti motivi. È il momento in cui si organizza il cenone, ci si ritrova in compagnia e, non appena rintocca la mezzanotte, si aprono i regali. Per questo bisogna farsi trovare preparati, a partire dal vestiario. Non tutti ancora oggi sanno quale sia il look adatto per prepararsi al Natale. Eppure, se si pensa che bisogna per forza spendere un patrimonio per mettersi in risalto, ci si sbaglia. Basterà saper scegliere i giusti abbinamenti e non faremo che attirare gli sguardi e ricevere i complimenti meritati.

Ecco come vestirsi la Vigilia di Natale con quello che abbiamo in casa

Il look della Vigilia non deve necessariamente comporsi di abiti costosi e riservati ai pochi. Anche con quello che abbiamo già nel guardaroba possiamo agghindarci come si deve. L’importante è curare l’aspetto in ogni particolare; un buon mascara può fare colpo, ma sarà l’abito a fare la differenza. Se ci hanno invitato a cena i parenti o usciamo con la dolce metà, poco importa: un vestito nero di pizzo sarà il nostro asso nella manica. Abbiniamovi una collana d’oro e una pochette elegante per apparire ancor più raffinate.

La Vigilia è anche il momento ideale per far uscire dall’armadio quell’abito rosso che volevamo indossare da quando lo abbiamo comprato. Che sia lungo o corto non fa differenza; abbiniamolo a degli ankle boots eleganti o delle décolleté col tacco e saremo perfette. Chi volesse proprio esagerare potrebbe procurarsi un modello in velluto, liscissimo e davvero sensuale.

Idee per le occasioni informali

Non sempre si ama vestirsi in modo elegante; c’è chi preferisce la sobrietà. Se alla Vigilia abbiamo intenzione di restare con gli amici, potremmo puntare su capi più comodi e meno in vista. In questo caso possiamo dare il via libera ai classici maglioni a tema festivo, con tanto di disegni natalizi ricamati. Il colore non è importante: se non amiamo il rosso possiamo indirizzarci sul blu, sul verde o sceglierlo addirittura multicolore.

Sotto il nostro caldissimo maglione possiamo indossare dei jeans skinny o un paio di leggings. Consigliati anche i jeans a sigaretta con sopra una camicia tartan e un morbido cardigan. E se fossimo amanti del comfort più totale e non avessimo altri progetti che accomodarci a casa? La soluzione esiste: maglione oversize, pantaloni di flanella e delle comodissime pantofole in pelliccia. Ecco come vestirsi la Vigilia di Natale in qualsiasi circostanza decidessimo di passarla.