Ci sono diverse famiglie che, nella propria casa, hanno sia un cane che un gatto. Nonostante storicamente questi due animali siano visti come nemici, non sono poche le famiglie che sono riusciti a farli convivere in armonia. E vederli stare insieme e scambiarsi un po’ di affetto, farebbe sciogliere il cuore di chiunque. C’è però un’attenzione maggiore che bisogna porre in questi casi. E riguarda il cibo che si dà al proprio gatto. Non è raro, infatti, se si hanno degli alimenti già pronti per animali, avere delle scatolette sia per il cane che per il gatto. Ma bisogna avere cautela. Il gatto non deve assolutamente mangiare il cibo preparato appositamente per il cane. Infatti, non bisogna mai dare questo cibo in scatola al gatto se si tiene alla sua salute!

Ecco perché il cibo per cani può essere pericoloso per la salute del gatto

Si tratta di un argomento poco conosciuto, ma importantissimo se si vuole proteggere la salute del proprio gatto. A parlarne in un’intervista è la veterinaria Alessia Troli. La Dottoressa, infatti, ha evidenziato tutti i pericoli che il gatto può correre se mangia per troppo tempo cibo in scatola per cani. La problematica principale che il gatto presenterà sarà quella di avere una forte carenza di taurina. Si tratta di un amminoacido fondamentale per la sua dieta che non è presente nel cibo per i cani. Le conseguenze, in questo caso, potrebbero essere davvero spiacevoli. Il gatto, infatti, potrebbe andare incontro a problemi legati principalmente alla salute degli occhi e del pelo. Si potrebbe presentare, addirittura, una degenerazione della retina. E, in casi rari ma probabili, si potrebbe arrivare alla cecità.

Attenzione anche a mischiare cibo in scatola e cotti

Allo stesso tempo, bisogna stare attenti a non mischiare cibi in scatola e cibi cotti. È un’usanza comune, infatti, aggiungere agli alimenti già pronti per il gatto del riso o della pasta, per esempio. Ma non c’è nulla di più sbagliato. I cibi in scatola per animali, infatti, contengono tutto il fabbisogno di cui il gatto ha bisogno. Perciò, non si presenta la necessità di aggiungere nulla.

L’importante, è scegliere gli alimenti già pronti con cura, non sbagliandosi con quelli per i cani. Infatti, come accennato sopra, non bisogna mai dare questo cibo in scatola al gatto se si tiene alla sua salute!

