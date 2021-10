Da qualche anno una delle festività più attese è proprio la notte Halloween. Diventata un vero e proprio appuntamento immancabile, la festa riesce a mettere d’accordo grandi e piccini in svariati modi. È inutile dire che i più piccoli la aspettano con ansia per i tanti dolciumi e i travestimenti mostruosi, ma i più grandi? Con l’arrivo in Italia di questa tradizione anche gli adulti hanno saputo adattarsi alla festa più spaventosa dell’anno in maniera davvero fantasiosa. C’è chi non può resistere ai travestimenti accompagnando i propri figli nella tradizionale usanza del “dolcetto o scherzetto”. C’è chi non rinuncia a preparare piatti sfiziosi da servire durante la cena, magari con un tocco di paura. Infine ci sono tutti coloro che decidono di mettere in campo le proprie abilità manuali per creare delle decorazioni a tema, fantastiche e a volte impensabili.

Mai ci si aspetterebbe di trovare in casa questa originale e bellissima decorazione per Halloween

Alla famosa zucca intagliata è arrivato il momento di aggiungere un’altra particolare decorazione, originale e bellissima che farà colpo su tutta la famiglia e sugli ospiti. Pochi sanno che potrebbero realizzare un fantastico addobbo con un oggetto che quasi tutti hanno nelle loro case o che potrebbe essere facilmente reperito. Stiamo parlando dell’albero di Halloween, una tradizione tutta natalizia che può essere adattata a questo periodo dell’anno.

Come realizzare l’albero

Perché relegare l’albero di Natale al solo periodo natalizio? Ad oggi sono milioni le famiglie che in Italia possiedono un albero di Natale artificiale che utilizzano solo poche settimane l’anno. Ecco quindi svelato un altro impiego di questo addobbo che non tutti pensano di poter utilizzare ad Halloween. Che sia il classico abete artificiale verde o un semplice piccolo tronco secco dotato di ramoscelli, l’albero di Halloween è un addobbo che farà la sua figura all’interno delle proprie case.

Uno dei modi più divertenti per addobbarlo è proprio con delle piccole decorazioni di carta fatte dai più piccoli. Basterà disegnare su dei cartoncini colorati una zucca, un pipistrello o un fantasmino, forarlo in alto e con dello spago creare un piccolo cappio. Ecco pronte delle alternative “palline” da appendere ai rami dell’albero. Sarà poi possibile illuminarlo con delle lucine, meglio se gialle o arancioni, e appendere qualche pigna, castagna o noce qua e la.

L’albero di Halloween può essere realizzato in tantissimi modi diversi, ognuno più divertente dell’altro. Si può ad esempio appendere dell’ovatta che richiami le ragnatele o dei fazzolettini a forma di fantasmi. È un’idea originale ed è il motivo per il quale mai ci si aspetterebbe di trovare in casa questa originale e bellissima decorazione per Halloween facilissima da realizzare.