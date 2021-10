Manca poco alla conclusione del 2021, ma c’è ancora la possibilità per inoltrare la domanda al fine di ottenere i bonus per il nucleo familiare. Vediamo in questa guida quali sono i bonus più richiesti dagli italiani e quali conviene ancora richiedere.

Negli ultimi anni l’attenzione del Governo è sempre più puntata verso la famiglia. Sono, infatti, diverse le misure pensate per supportare le mamme con bimbi piccoli, anche a prescindere dall’ISEE. In particolare, ci sono il bonus bebè, il bonus mamme domani, il bonus asilo nido di cui abbiamo già parlato in questo articolo. In più, ci sarà un’ulteriore novità, molto attesa, per il 2022 che vedremo a breve. Ma ecco fino a quando c’è tempo per presentare questi particolari bonus famiglia.

Quali sono i bonus per il nucleo familiare?

Bonus bebè

È pensato per i bambini fino al compimento del primo anno di età. È possibile richiederlo anche in caso di adozione o affidamento entro un anno dall’ingresso in famiglia. In particolare:

Con ISEE fino a 7.000 euro, il bonus è di 160 euro al mese;

Se l’ISEE è compreso tra i 7.000 ed i 40.000 euro, il bonus è pari a 120 euro;

Con ISEE superiore a 40.000 euro, o se non viene presentata la domanda, il bonus ammonta ad 80 euro.

La domanda può essere presentata

Tramite portale Web;

Chiamando il numero verde 803.164;

Recandosi nei CAF e patronati competenti.

Bonus asilo nido

In questo caso, la domanda può essere presentata dal genitore che sostiene la spesa delle mensilità dell’asilo, indicando l’importo pagato. Il periodo di riferimento va da gennaio a dicembre 2021, per i quali si può ottenere il beneficio. In presenza di più figli, va presentata una domanda per ogni bambino. La domanda può essere presentata:

Sulla piattaforma istituzionale dell’INPS, se si è in possesso di PIN, SPID, carta d’identità elettronica 3.0 o Carta nazionale dei servizi (CNS).

Anche in questo caso, in presenza di più figli, occorrerà una domanda per ciascuno.

Per chi ha già inoltrato la richiesta nel 2020, la domanda risulterà precompilata, per cui basterà modificare, eventualmente, solo i dati diversi.

Bonus mamme domani

È il premio nascita, dell’importo di 800 euro, per le mamme che ne fanno richiesta al settimo mese, all’ottavo, alla nascita, affidamento o adozione. È riconosciuto senza limiti di reddito. La domanda può essere presentata da chi è in possesso, anche in questo caso, di PIN, SPID, carta d’identità elettronica o CSN:

Chiamando il numero verde 803.164;

Recandosi presso patronati.

Ecco fino a quando c’è tempo per presentare questi particolari bonus famiglia

La grande novità, tanto attesa, è costituita dal fatto che il bonus “mamme domani” è confluito nell’assegno unico per i figli 2021, che sarà riconfermato anche per il 2022. Ma vediamo, più nel dettaglio, di cosa si tratta.

L’assegno ha un valore massimo di 250 euro. L’importo si compone di una parte fissa ed una parte variabile, in base al reddito della famiglia. La domanda poteva essere presentata fino al 30 settembre 2021. Tuttavia, non bisogna preoccuparsi perché il Governo ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2022, il bonus sarà non solo permanente, ma anche universale. Per cui decorreranno nuovi termini per presentare la relativa domanda.