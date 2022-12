Mai buttare via la cenere del camino! Ecco il motivo ed è inaspettato e geniale

Il camino è uno dei mezzi più usati per riscaldare la casa durante l’inverno. Una volta che il fuoco si spegne, rimane molta cenere che finisce inevitabilmente per essere gettata via. Un vero peccato, perché in realtà è una risorsa preziosissima! Dopo aver letto quest’articolo non lo si farà mai più poiché si apprenderà come riutilizzarla in diversi e utili modi.

Negli ultimi anni sempre più persone cercano di ridurre il più possibile gli sprechi. Proprio per questo è nata la mania del riciclo. Tutti gli scarti, compresi quelli da cucina, vengono spesso impiegati in modi sia utili che creativi. Un esempio sono i tappi da sughero, usati talvolta per chiudere le bottiglie di vino. Ebbene, molte persone li riciclano per realizzare dei caratteristici centrotavola.

Anche la cenere del camino può essere destinata a nuovo impiego invece che finire nel cestino dell’indifferenziata.

Come preparare la lisciva

Mai buttare via la cenere del camino! Lo sapevano bene le nostre nonne, che la usavano per preparare un detergente naturale e cioè la lisciva.

Per prepararla, bisogna setacciare la cenere e poi metterla in una pentola assieme ad abbondante acqua. Precisamente, serviranno 5 parti di acqua e 1 di cenere. Portare a bollitura e poi far sobbollire il tutto per circa 1 ora e mezza, infine spegnere il fuoco.

Lasciare il composto a riposare per 12 ore di tempo. In seguito, filtrare l’acqua usando un colino coperto con un telo di lino. In questo modo, si dividerà la pasta di cenere dalla lisciva liquida. Entrambe possono tornare molto utili in casa, sebbene in modi diversi.

Mai buttare via la cenere del camino, ecco i modi geniali in cui utilizzarla

La pasta di cenere è leggermente abrasiva. Quindi è perfetta per lucidare le pentole in acciaio inox e rimuovere incrostazioni dovute alle bruciature. Per farlo basta metterne una piccola quantità su una spugna da cucina.

La lisciva liquida si usa invece per pulire le piastrelle del pavimento, purché non siano in legno. Per farlo, versarla all’interno di un secchio d’acqua e utilizzarla come un comune detergente.

Un altro utile modo in cui impiegarla è per sgrassare le pareti sporche del forno. Molti usano l’aceto per farlo, ma non sanno che a lungo andare potrebbe corrodere i componenti di quest’utile elettrodomestico. Pertanto, vale la pena provare quest’alternativa.

Infine, la si può usare proprio come facevano le nonne e cioè per detergere e sbiancare i panni quando si fa il bucato a mano. Allo stesso scopo, c’è anche chi ne versa circa 100 ml nella vaschetta della lavatrice.

Come conservare la lisciva

Pasta di cenere e lisciva liquida devono essere conservate in modi diversi. La prima in un contenitore di plastica con chiusura ermetica, la seconda in una bottiglia di vetro. Non hanno una data di scadenza e pertanto sarà possibile usarle quando si desidera.