Basta sprecare aceto a casaccio! Ecco il vero rimedio naturale che elimina la schiuma in lavatrice

Se durante il lavaggio, dall’oblò notiamo la presenza di troppa schiuma, dobbiamo fare molta attenzione. Per ridurla, molti utilizzano l’aceto di vino, pur non sapendo che si tratta di un rimedio poco efficace. In realtà, basterebbe mescolare altri prodotti che tutti abbiamo in casa per ottenere un risultato eccezionale. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Quando carichiamo e facciamo partire la lavatrice, durante il lavaggio, può capitare di notare un eccesso di schiuma all’interno del cestello. Questo capita non per un malfunzionamento dell’elettrodomestico, ma per altri due motivi, ossia:

quantità eccessiva di detersivo ;

; tipologia di detersivo.

In ogni caso, si tratta di un’eventualità da non sottovalutare, poiché la troppa schiuma nella lavatrice potrebbe causare seri danni all’elettrodomestico, agli impianti e all’abitazione. Inoltre, essa potrebbe non aiutare neanche il processo di lavaggio del bucato, perché limita lo sfregamento dei capi tra di loro.

Per risolvere questo problema, molti utilizzano l’aceto di vino bianco che, però, non è efficace, anzi potrebbe anche causare ulteriori danni. Infatti, l’aceto è composto da acido acetico, una sostanza che, alla lunga, potrebbe corrodere i metalli.

Basta sprecare aceto a casaccio perché possiamo utilizzare altri prodotti naturali che abbiamo in casa

Uno dei rimedi più efficaci che abbiamo, per ridurre la produzione di schiuma, e per prevenirne la sua formazione, è realizzare la cosiddetta “saponata”. In pratica, si tratta di una miscela, molto semplice da fare, composta da soltanto 3 ingredienti, ossia acqua, Sapone di Marsiglia e alcol.

Il Sapone di Marsiglia, lo conosciamo tutti, è un ottimo prodotto da utilizzare nelle pulizie. Ad esempio, se mescolato insieme al detersivo per i piatti e all’olio di lino, può essere molto utile nel trattamento di pavimenti molto delicati, come il parquet.

Un’altra proprietà di questo sapone è quella di essere molto solubile in acqua e, di conseguenza, essere anche un perfetto antischiuma. In questo caso possiamo comprare un Sapone di Marsiglia biologico oppure utilizzare il famoso Sapone Nero all’olio d’oliva.

L’alcol, che sia quello denaturato (rosa) o alimentare (puro a 95%), invece, serve per conservare la miscela a lungo. Infatti, l’alcol è un prodotto naturale che, grazie alle sue proprietà antimicotiche, neutralizza i batteri e permette al composto di non andare a male.

Vediamo ora le dosi necessarie e come realizzare la nostra saponata

Quindi, basta sprecare aceto a casaccio! Infatti, con questi ingredienti che tutti abbiamo in casa, possiamo realizzare qualcosa di molto più efficace. Vediamo come fare. Riguardo alle dosi, ci serviranno:

1 l di acqua demineralizzata ;

; 100 ml di alcol ;

; 120 g di sapone grattugiato.

A questo punto, riversiamo gli ingredienti in un contenitore e lasciamoli macerare per una notte intera. Il mattino seguente, riempiamo una pentola con dell’acqua e portiamola a bollore. Fatto ciò, con una frusta, iniziamo a mescolare il composto riscaldandolo a bagnomaria, fin quando non sarà più denso. La nostra miscela è ufficialmente pronta per essere utilizzata e conservata nel tempo.

Se nella lavatrice dovesse riformarsi troppa schiuma, basterà aggiungere nel cassetto 20 g di saponata (se la lavatrice è di 5 kg). Questa soluzione, tuttavia, è efficace solo nei lavaggi dai 50 gradi in su.