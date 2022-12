3 creme strepitose e sfiziose per farcire Pandoro e Panettone velocemente senza tagliarli

Pandoro e Panettone sono i classici dolci da gustare per le feste a fine pasto. Per renderli più golosi e particolari molti li tagliano per farcire gli strati con crema al mascarpone e proporre qualcosa di originale. Vediamo, invece, come servirli interi con 3 creme semplici e veloci da fare, ideali per accompagnare questi fantastici lievitati

Ci sono tradizioni gastronomiche a cui pochi riescono a rinunciare, soprattutto sotto il periodo delle feste natalizie. Da Nord al Sud, le tavole si trasformano in banchetti ricchi e golosi, dall’antipasto al dessert. Ogni regione propone i piatti storici come gli agnolotti, il bollito, la polenta, tortellini, cappone, baccalà e tante altre specialità. Ma per concludere perfettamente il menù delle feste non possono mancare Pandoro e Panettone, 2 lievitati che ogni anno diventano dei protagonisti indiscussi a fine pasto. Per accontentare tutti i palati, solitamente, si servono entrambi a tavola, spesso anche arricchiti con ulteriori ingredienti o con impasti più particolari. Oltre ad acquistare quelli senza glutine, possiamo trovare quelli al caffè, al cioccolato, al limone o farciti con crema, l’importante è mangiarne una fetta.

Ecco 3 creme strepitose e sfiziose per farcire Pandoro e Panettone e come servirli

Per stupire gli invitati, non è raro proporre questi dolci natalizi in una versione moderna, a strati sfalsati con crema al mascarpone o panna. L’effetto in tavola può essere davvero spettacolare e invogliare maggiormente all’assaggio. Ma non sono le uniche modalità originali per gustare Panettone e Pandoro, senza rischiare di distruggerli con gli strati, potremo servirli interi con delle creme di accompagnamento. Il risultato, in termini di gusto, sarà simile alla cassata siciliana se li abbineremo con una crema alla ricotta. Si prepara in pochissimi minuti mescolando per ogni 500 gr di ricotta 200 gr di panna montata, scorza d’arance e limoni, gocce di cioccolato.

Conquisterà grandi e piccini la mousse cremosa al cioccolato, perfetta anche per ricoprire i dolci lievitati. Basterà scaldare 150 ml di latte, 40 gr di zucchero, 300 gr di cioccolato fondente, a freddo aggiungiamo ½ litro di panna montata. A piacere possiamo integrare delle scaglie di mandorle tostate o altra frutta secca. L’ultima delle 3 creme strepitose e sfiziose per farcire Pandoro e Panettone si realizza con 300 gr di ricotta, 250 gr di yogurt greco e frutti di bosco. Potremmo metterli in tavola e servirli direttamente in delle coppette monoporzioni con una fetta di Pandoro o Panettone a fianco, oppure ricoprendoli interamente.

Le proprietà della ricotta vaccina

Usare in tavola, sia per le pietanze dolci che salate, la ricotta di vacca potrebbe donarci alcuni benefici. Questo straordinario latticino è ricco di fosforo, potassio e calcio e contiene vitamine E ed A.

Se confrontato ad altri derivati del latte potrebbe perfino essere meno calorico e grasso ed avere proteine di qualità elevata. Grazie a questi nutrienti avrebbe proprietà antiossidanti, ma non bisogna eccedere con le quantità a causa del colesterolo e dei grassi saturi.