Ci sono alcuni oggetti che sono pensati per non essere riutilizzati. La carta assorbente ne è un esempio, ma anche tanti altri fanno parte di questa lista. Ovviamente di questi fa parte anche la carta igienica, strumento usa e getta per antonomasia. Eppure, sebbene la carta certamente non potrà trovare altri scopi se non quello per cui la si acquista, per il rotolino di cartone è tutta un’altra storia. Del resto sono veramente tanti i modi in cui poterlo rendere ancora utile. Ad esempio questo. Infatti mai buttare via i rotoli di carta igienica perché possono risolvere la scocciatura più grande dell’armadio.

Un posto inaspettato

In molti potrebbero chiedersi a cosa possa servire un piccolo rotolino di cartone se non a sorreggere la carta igienica. A dire il vero come si diceva nel precedente paragrafo sono veramente tante le possibilità d’uso. Ad esempio in questo articolo si era suggerito un metodo interessantissimo per utilizzarli come piccoli vasi per l’orto di casa. Oggi ne verrà rivelato un altro che, sebbene riguardi tutt’altro posto, si rivelerà altrettanto stupefacente. Difatti mai buttare via i rotoli di carta igienica perché possono risolvere la scocciatura più grande dell’armadio.

Un ottimo sostegno

In tanti concorderanno nel sostenere che uno degli inconvenienti più fastidiosi e frustranti che possono accadere nell’armadio è rappresentato dal trovare gli abiti stropicciati. In particolare quando si appendono con tutta cura e attenzione i vestiti sulle stampelle, per poi ritrovarseli già poche ore dopo completamente sgualciti. Questo accade il più delle volte perché molti tipi di gruccia sono estremamente sottili alla base, e di conseguenza non sorreggono correttamente i pantaloni o le camicie che ci poggiamo.

Ed è proprio qui che i rotoli di carta igienica potranno essere d’aiuto. Difatti basterà semplicemente rivestire la base del triangolo della stampella con due o tre rotolini, a seconda della lunghezza ovviamente. E solo allora mettere l’abito. In questo modo, grazie alla curvatura che la forma dei rotoli danno, l’abito si conserverà decisamente meglio, e non presenterà alcuna sgualcitura e piega. Provare per credere.