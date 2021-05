Un vero e proprio dilemma per tanti amanti del caffè. Seguire le indicazioni della tradizione o pensare alla questione pratica? L’espresso italiano ha una lunga storia. Dalla qualità dei chicchi di caffè, alla torrefazione. Macinato al momento o pronto in cialda. Noi Italiani amiamo il nostro caffè e siamo molto protettivi. Già solo il pensiero di un caffè lungo per molti può essere quasi un trauma. Vediamo insieme cosa dice la tradizione. E come gustare al meglio la nostra tazzina di caffè.

La storia tutta italiana dell’espresso

La storia della nascita della macchina per preparare il caffè parte a fine Ottocento. Ma solo con l’entrata in scena di Giovanni Achille Gaggia si arriva alla vera e propria innovazione. Una macchina che invece di usare il vapore, usava la pressione. Con il tempo il prodotto fu perfezionato fino ad arrivare a quello che conosciamo oggi. Una macchina del caffè che ci regala un espresso di qualità e dal gusto inconfondibile. E la chiave della sua preparazione sta proprio nel nome “espresso”. Un caffè veloce da preparare, intenso e dal gusto avvolgente.

Per gustare al massimo l’aroma del nostro caffè al bar, il bicchiere d’acqua va bevuto prima o dopo?

Il caffè è diventato ormai simbolo del Made in Italy. Perciò i veri intenditori di caffè quasi si offendono se non si segue la tradizione. E non parliamo solo del tipo di chicchi, della torrefazione o macinazione. Ma una vera routine da seguire per gustarlo al meglio una volta pronto. Infatti, secondo la tradizione il bicchiere d’acqua deve essere bevuto assolutamente prima del caffè. E il motivo è semplice. Bisogna ripulire le papille gustative per assaporarlo al meglio. Con un palato pulito si può apprezzare meglio l’aroma, la consistenza e la qualità del nostro caffè. Per questo non solo l’acqua dev’essere bevuta prima, ma dovrebbe essere naturalmente gassata. Per ripulire al meglio le papille gustative da ogni sapore precedente.

Ed ecco la risposta. Per gustare al massimo l’aroma del nostro caffè al bar, il bicchiere d’acqua va bevuto prima o dopo? Assolutamente prima. Se vogliamo avere una completa esperienza gustativa. Ma se il caffè non è di nostro gradimento, si può sorseggiare anche dopo. Può capitare infatti che il caffè preparato dal bar non sia dei migliori!

