Da pochi giorni quasi tutto il Paese è nuovamente alle prese con restrizioni più severe. Nessuno poteva immaginare che a un anno dall’inizio della pandemia avessimo dovuto affrontare altre chiusure così importanti. Eppure eccoci qua, pronti ad affrontare le conseguenze di questa situazione difficile. Ciò che è importante, ora come prima, è non arrendersi alla stanchezza ma rimboccarsi le maniche e sfruttare questo tempo dentro casa nel migliore dei modi.

L’ultimo sforzo

Difatti siamo vicini alla fine del tunnel, e si tratta veramente dell’ultimo sforzo. Queste settimane che siamo chiamati a spendere dentro le abitazioni rendiamole dunque fruttuose, scoprendo ad esempio nuovi metodi per abbellire la nostra casa. A questo proposito oggi vogliamo svelare un’interessantissima tecnica di riciclo che non solo ci manterrà impegnati, ma ci donerà grandi soddisfazioni. Vediamo dunque di che si tratta. Infatti è geniale il motivo per cui molti mettono i rotoli di carta igienica sul terrazzo.

Fioriere artigianali

Non ci stancheremo mai di dirlo, imparare a riciclare gli scarti è una delle cose migliori che possiamo fare. Sono difatti moltissimi i modi con cui possiamo utilizzare un oggetto in teoria pensato per tutt’altro scopo. Oggi ci concentriamo, come avremo capito, sui rotoli di carta igienica terminati e pronti per finire nella spazzatura. Ce ne siamo già occupati in passato analizzandone un riutilizzo molto interessante, per chi volesse approfondire è possibile cliccare qui. Proprio perché sono diverse le soluzioni da percorrere vogliamo continuare ad approfondire l’argomento svelando oggi un metodo di riciclo a dir poco ottimo. Vediamolo dunque. Infatti è geniale il motivo per cui molti mettono i rotoli di carta igienica sul terrazzo.

In questo periodo che vede la primavera avvicinarsi e le alte temperature pian piano comparire, è interesse di molti sistemare i propri spazi esterni, come balconi o giardini. Il modo migliore per farlo rimane senza dubbio quello di coltivare semi di modo da avere tutto lo spazio decorato con splendide piantine. Bene, i rotoli ci serviranno proprio a questo. Una volta terminati infatti, invece di buttarli, riempiamoli di terra e inseriamo all’interno il seme che vogliamo piantare. Ripetiamo l’operazione con più rotoli, scegliamo un luogo del nostro terrazzo e posizioniamoli tutti vicini, creando in questo modo un piccolo orticello. Nel momento in cui cresceranno le piantine saranno ordinatamente posizionate, ognuna nella sua fioriera artigianale da noi creata, avendo utilizzato uno scarto comune.

Si tratta come possiamo vedere di un metodo semplicissimo da mettere in pratica, ma saremo fierissimi del risultato. Difatti è geniale il motivo per cui molti mettono i rotoli di carta igienica sul terrazzo.