Che noia il balcone triste e senza fiori. E che noia il giardino o il balcone con le solite rose che hanno tutti. Non tutti hanno il famoso pollice verde, oppure non tutti hanno tempo da dedicare alle piante, anche se può significare solo dare loro da bere.

Per fortuna scegliere la pianta per il balcone non sarà più un problema perché ecco la profumatissima rosa che pochi conoscono da piantare su balconi e aiuole al posto del solito e banale fiore. Perché magari si è degli eterni indecisi e si pensa: “Ma forse è meglio quella pianta, oppure questa, ma forse anche quella”. La soluzione però è proprio davanti ai nostri occhi, senza se e senza ma.

Un giardino curato, un balcone con le piante o anche un semplice davanzale con dei fiori può veramente fare la differenza. Le piante hanno un bel potere, quello di far sentire bene le persone. Vediamo allora subito una pianta veramente deliziosa che sui balconi di casa farà una bellissima figura, e soprattutto, non è una pianta che conoscono in molti.

La rosa munstead wood

Non è assolutamente una rosa qualunque. È un fiore dalle forme completamente diverse e dai colori intensi e profondi. Questa rosa è stata messa in commercio nel 2007 dall’inglese David Austin. Questo ibrido si presenta come un fiore assai raro, la geometria dei petali può confondere, ma stiamo parlando di una rosa. I colori sono quelli della rosa, anche se passa dal vermiglio intenso a delle sfumature quasi nere.

Questa pianta può essere messa sia a terra sia in vasi sul balcone. Cresce in modo potente già dal primo anno e si trova bene al sole, ma non per tutto il giorno. Quindi è preferibile una zona soleggiata la mattina e in ombra il pomeriggio.

