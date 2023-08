Mai buttare le creme solari avanzate. Ecco 6 modi furbissimi per riutilizzare e risparmiare soldi

Al rientro delle vacanza al mare, molti si ritroveranno in valigia confezioni a metà di creme solari. Lungi da voi anche solo l’idea di conservarle per l’anno prossimo! Le creme solari vanno utilizzate entro un paio di mesi dalla loro apertura. Tuttavia, i rimasugli possono tornarci molto utili in tanti altri casi. Scopriamo allora perché non vanno comunque buttate.

Siamo a fine agosto e possiamo dichiarare ufficialmente terminato il periodo delle ferie. Di certo, qualcuno partirà a settembre ma, ormai, la maggior parte delle persone ha già concluso le vacanze. Chi è stato al mare, sicuramente avrà riportato a casa confezioni aperte di creme solari a metà. Le creme e i cosmetici hanno una data di scadenza, da intendersi per il prodotto conservato nella sua confezione ancora chiusa ed integra. In altre parole, questo vuol dire che i rimasugli di prodotto non li dobbiamo conservare per il prossimo anno. E neppure per eventuali vacanza ai tropici il prossimo inverno. L’utilizzo consigliato di tali prodotti, infatti, è entro un periodo di tempo limitato. Di solito, 2-3 mesi dal momento dell’apertura del flacone.

Gettare via gli avanzi di creme e cosmetici spiace molto anche perché, di solito, non si tratta di prodotti economici, soprattutto se di marchi rinomati. Sarà allora utile sapere che le creme solari avanzate sono utilissime per molti altri scopi.

Mai buttare le creme solari avanzate

Le creme solari hanno una consistenza piuttosto grassa ed oleosa. Questa loro caratteristica ci viene in aiuto quando dobbiamo eliminare dei residui di nastro adesivo e colla che restano incollati sulle superfici rendendole fastidiosamente appiccicose. Ad esempio, se vogliamo riutilizzare i barattoli di marmellata per sughi e conserve, basterà applicare un poco di crema solare, lasciare in posa alcuni minuti, e le etichette si staccheranno in un attimo.

Sempre per la sua caratteristica consistenza, la crema solare è molto utile anche per pulire gli oggetti in pelle, come divani, scarpe, borse e cinture.

La crema solare si rivela provvidenziale anche per pulire specifici oggetti e togliere determinate macchie.

Anzitutto, possiamo lucidare il metallo diventato nero. Gli oggetti in metallo, spesso anneriscono per via del processo di ossidazione. Per farli tornare a splendere, basta strofinare l’oggetto con un goccio di crema solare usando un panno morbido e pulito.

Quando poi ci si sporca le mani con penne, pennarelli ed evidenziatori, riusciremo a togliere facilmente le macchie di inchiostro semplicemente massaggiando le mani con un poco di crema solare. Strofinare delicatamente qualche minuto come fosse sapone.

Quella avanzata, provvidenziale per la bellezza e la cura di sé

In estate ci protegge dalla scottature e ci aiuta ad ottenere una bella abbronzatura dorata ed omogenea. Ma la crema solare è utilissima anche nel resto dell’anno, sempre in ambito beauty. Anzitutto, è un’ottima base per fare uno scrub corpo. Basterà aggiungervi un po’ di sale o dello zucchero di canna. Quindi passare sul corpo eseguendo movimenti circolari.

Inoltre, la crema solare può essere utilizzata anche come impacco per i capelli. Basta stenderla sulle lunghezze e lasciare in posa per 10 minuti circa. Poi risciacquare con abbondante acqua. Dopo la maschera, procedere con il normale shampoo.

Visti tutti questi utilissimi riutilizzi, ecco perché non si dovrebbero mai buttare le creme solari avanzate.

