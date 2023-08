Quanto valgono i portagioie antichi? Anche 4.000 euro, ecco le epoche ricercate e come farli valutare

Potrebbero contenere gioielli che valgono migliaia di euro ma in alcuni casi sono anche loro dei gioielli e potremmo averli in casa senza conoscere il loro reale valore. Ecco come farci un’idea e a chi rivolgerci per avere informazioni affidabili sui portagioie.

Venivano regalati per decorare le camere da letto e i boudoir ma anche per custodire i gioielli che si indossavano durante le serate mondane. Esistono diverse epoche in cui questi oggetti sono stati creati per poi essere custoditi gelosamente. Ce ne sono tanti in circolazione e alcuni valgono cifre folli. Per esempio alcuni portagioie di prima del 1920 in ebano e lastre di Sèvres possono valere 4.000 euro. Nei siti specializzati in aste si trovano in vendita alcuni modelli e i prezzi ci fanno rendere conto della ricchezza che potremmo avere in casa.

Per chiedere informazioni e proporre il prezzo giusto è necessario rivolgersi alle case d’asta e lo possiamo fare online. Della Rocca, Finarte, Bolaffi sono alcune a cui potremmo chiedere consigli. La scelta migliore è quella di rivolgersi a esperti di oggetti vintage, possiamo inviare delle foto e ricevere perizie senza dover andare al domicilio. In questo modo otterremo valutazioni sul periodo, sui materiali, sulla storia e sullo stato di conservazione.

Anche l’Italia ha una sua storia

Quanto valgono i portagioie antichi possiamo immaginarlo, ciò che non sappiamo riguarda magari i diversi periodi storici. Le scatole in argento del periodo tedesco risalenti al 1900 potrebbero valere 400 euro, così come piatti e centrotavola oppure candelabri. Sono tutti oggetti che hanno un valore importante. In commercio troviamo portagioie Art Deco degli anni 30 al prezzo di 700 euro. Sono in legno e arrivano da diverse parti d’Europa come per esempio Repubblica Ceca o Polonia. Gli oggetti europei di design hanno sempre valore. Se qualche nostro parente ne ha comprato uno all’epoca, oggi siamo proprio fortunati.

Ma il Made in Italy non è da meno. I portagioie in stile Barocco degli anni 40 e 50 sono valutati dai 400 ai 500 euro. Sono ormai oggetti per collezionisti che investono tanti soldi per averli. In quegli anni venivano fabbricati in peltro, sono solidi e pesanti e resistono al passare del tempo.

Quanto valgono i portagioie antichi e quello più costoso del Mondo

Anche se si tratta solo di un contenitore che serve per proteggere i nostri beni più preziosi, esistono portagioie che valgono davvero una fortuna. Il portagioie più costoso al Mondo vale 2,5 milioni di euro, è il Flower of Eternity Jewellery Coffer prodotto dall’azienda specializzata in beni di lusso Mouawad. La specialità è data dalla decorazione in diamanti, in pietre e altri metalli preziosi.

La scelta del portagioie dipende da cosa dobbiamo conservare, saranno diversi se sono per anelli o bracciali oppure per perle o fili delicati. Questo dimostra la varietà di scatole presenti in commercio. Sui siti come eBay e Catawiki possiamo comprare e vendere. Il mercato è vivo e i collezionisti appassionati sono tanti. Facciamoci aiutare e insieme a un esperto decidiamo il prezzo di vendita. In poco tempo realizzeremo un guadagno interessante.