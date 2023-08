Eliminare l’amaro dalle melanzane sarà facilissimo con questi 3 trucchetti che usano gli chef, più 1 post cottura

Le melanzane sono un ingrediente molto versatile che non può mancare nel frigorifero. Ci possiamo preparare tantissime pietanze, dai contorni ai primi piatti. Il grosso difetto che può avere quest’ortaggio, è di essere amarognolo. Ci sono vari metodi per risolvere il problema e gustare squisite caponate, parmigiane o semplici mix di verdure grigliate senza il classico retrogusto amaro.

Le melanzane sono un ortaggio fra i più apprezzati. Si prestano infatti per numerose preparazioni. Grigliate, e semplicemente con olio e prezzemolo, sono un contorno leggero e ricco di gusto. Con zucchine e peperoni, danno vita a caponate ricche di sapore. Impanate e fritte sono decisamente sfiziose. Inoltre, sono perfette anche per condire la pasta. Un grande classico, a tal proposito, è la pasta alla Norma. E come non citare infine la succulenta parmigiana? Un piatto unico davvero molto goloso, con strati di melanzane fritte, passata di pomodoro e formaggio filante. Purtroppo, però, le melanzane possono avere un difetto. Talvolta possono risultare amare, rovinando in maniera irrimediabile i nostri piatti. Per fortuna ci sono dei semplicissimi metodi da attuare per evitare il problema.

Eliminare l’amaro dalle melanzane sarà facilissimo: ecco come fare

Il metodo più noto è quello di far macerare le melanzane sotto sale. Dopo averle tagliate a fette piuttosto spesse, le si adagia su un letto di sale grosso e le si lascia riposare per 30-40 minuti circa. Il sale assorbe il gusto acidulo della melanzana e la riporta al suo naturale sapore.

Per togliere l’amaro dalle melanzane possiamo utilizzare anche l’aceto (bianco o balsamico). Si deve prendere una teglia e disporvi uno strato di melanzane tagliate. Quindi bagnarle con una soluzione ottenuta miscelando acqua e aceto. Far riposare per 40-45 minuti circa e poi risciacquare per bene ed asciugare. Quindi procedere con il metodo di cottura desiderato.

La terza tecnica che vogliamo suggerirvi prevede l’immersione delle melanzana tagliate in acqua, latte e sale. Anche in questo caso, il tempo di riposo va dalla mezz’ora ai 40 minuti circa. Prima di procedere con la cottura, ricordatevi sempre di dare alle melanzane una bella sciacquata sotto l’acqua.

Togliere l’amaro dopo la cottura

Siamo sempre di corsa e tendiamo a fare mille cose insieme, ad esempio preparare da mangiare o sistemare la spesa mentre si parla al telefono o si mandano dei messaggi vocali. Può quindi capitare di sbagliare, e non di rado. Dunque, se per la fretta o per semplice distrazione, vi siete dimenticati di pre-trattare le melanzane, non c’è da disperare. Eliminare l’amaro dalle melanzane sarà facilissimo anche quando sono ormai cotte. Ecco come procedere. Riempite una terrina con acqua fredda ed aggiungete una generosa manciata di sale grosso. Inserite le melanzane precotte e fatele riposare per 30 minuti.

Lettura consigliata

Pianta di basilico sana e rigogliosa con 3 semplici gesti tramandati dalle nonne