Chi ha troppi centrini in casa avrà sicuramente pensato di liberarsene. Eppure è un peccato buttar via delle decorazioni fatte a mano con amore! Per fortuna esiste un modo per trasformarle e riutilizzarle.

Col fai da te e un po’ di fantasia anche i rifiuti tornano utili. Per esempio si possono riciclare le retine della frutta, risparmiando anche qualche soldo. A partire dai vecchi barattoli di vetro, invece, è possibile preparare un pensierino economico, perfetto per Natale. Perfino le vecchie chiavi possono essere riutilizzate in maniera davvero intelligente!

Lo stesso discorso vale per i centrini. Questi manufatti, solitamente realizzati all’uncinetto, sono in realtà molto utili. Servono infatti non solo come decorazione, ma anche per evitare i graffi sui mobili o come poggiatesta sui divani. Sono anche perfetti come sottobicchieri, perché assorbono i liquidi.

Oggi, però, i centrini risultano un po’ antiquati. Non si adattano bene a un arredamento moderno. Liberarsene, però, è davvero uno spreco: si pensi al paziente lavoro manuale che c’è dietro ogni centrino!

Menomale che esiste una soluzione alternativa: mai buttare i vecchi centrini perché possiamo trasformarli in due eleganti e utili oggetti per la casa!

Ecco cosa si può realizzare con dei vecchi centrini e un palloncino

Per valorizzare i vecchi centrini, un’idea raffinata è sicuramente trasformarli in un delicato paralume. Questo sarà perfetto per una cameretta, o per tutti gli ambienti dallo stile un po’ shabby o bohemien.

Il paralume all’uncinetto sarà molto grazioso durante il giorno, ma ancor più la sera, quando si accendono le luci: creerà infatti degli affascinanti giochi d’ombre sulle pareti.

Ecco tutto il necessario:

palloncino;

ciotola;

colla vinilica;

pennello;

centrini, anche di diversi tipi e dimensioni.

Procedimento:

gonfiare il palloncino e inserirlo nella ciotola in modo da avere un supporto; appoggiare un centrino sul palloncino, e spennellarlo abbondantemente con la colla vinilica (facendo sì che la colla penetri bene nel tessuto); procedere così con il resto dei centrini, sovrapponendoli leggermente e usando il palloncino come base per ottenere una forma tondeggiante; lasciar asciugare, poi passare una seconda mano di colla; quando la colla è completamente asciutta, bucare il palloncino e staccarlo dai centrini; praticare un foro sulla parte superiore del paralume in modo da poter inserire la lampadina.

Chi non avesse bisogno di un paralume, potrà usare la stessa tecnica per realizzare una ciotola, perfetta come svuota tasche da tenere in ingresso. In questo caso basterà gonfiare meno il palloncino per ottenere un oggetto di dimensioni più contenute.

Infine, se il bianco non convince, si può pitturare il tutto con una spruzzata di colore acrilico.