Cucinare è una passione che molti sviluppano da piccoli. Ciò può avvenire perché si ha già una tendenza, altre volte ci si interessa a farine e fornelli per imitazione. Mettere insieme ingredienti colorati, oppure letteralmente le mani in pasta, stimola l’interesse e la curiosità dei piccoli. Capita, da grandi, di voler apprendere certi trucchetti per cucinare una pietanza, un contorno. Una telefonata alla mamma o alla nonna e si è risolto tutto. Ad esempio, in quasi tutte le stagioni possiamo trovare le bietole. Come cucinarle? Qualche trucchetto tramandato in famiglia può aiutarci nella loro preparazione anche perché consumarle fa bene. Tra le proprietà delle bietole ricordiamo che possono aiutare l’eliminazione dei liquidi in eccesso e favorire il transito intestinale. In aggiunta, sono ricche di antiossidanti e di calcio.

Questi sono i segreti della nonna per preparare 3 gustosi contorni con le bietole e sfruttare le loro proprietà salutari

Le bietole sono davvero versatili, sono impiegate in piatti unici o torte salate. Possono diventare anche un buon contorno per secondi a base di pesce o carne. Scopriamone 3, con abbinamenti insoliti che li renderanno ricchi di gusto e di sostanze utili per il nostro benessere.

Bietole, pistacchi e mandorle

1 kg di bietole;

50 g di pistacchi tostati e tritati;

50 g di mandorle tostate e tritate;

olio d’oliva;

uno spicchio d’aglio.

Dopo aver tagliato la base e le punte delle bietole, lavarle accuratamente, prima mettendole in una ciotola con acqua per qualche minuto, poi sotto l’acqua corrente. Tagliare la verdura e metterla a cuocere in acqua bollente salata per 5/8 minuti. In una padella fare soffriggere uno spicchio d’aglio per qualche minuto e poi toglierlo. Versare la verdura scolata e aggiungere un pizzico di sale, pistacchi e mandorle tritati. Dopo qualche minuto, togliere dal fuoco e impiattare. A questo contorno si può aggiungere anche una manciata di pistacchi e mandorle tostati e interi per dare un tocco di croccantezza.

Bietole, olive nere e capperi

1 kg di bietole;

200 g di pomodorino ciliegino;

50 g di olive nere;

una manciata di capperi;

olio d’oliva;

mezza cipolla.

Dopo aver cotto le bietole in acqua salata, scolarle e tenerle da parte. In una padella riscaldare l’olio e fare imbiondire la cipolla. Versarvi il pomodoro ciliegino tagliato in due o tre pezzi. Dopo, aggiungervi la verdura insieme a capperi e olive nere. Saltare qualche minuto e poi impiattare.

Ed ecco il nostro terzo segreto per preparare 3 gustosi contorni

Bietole al limone e zenzero

1 kg di bietole;

un limone;

zenzero fresco (o un cucchiaino se in polvere);

olio d’oliva;

uno spicchio d’aglio;

sale.

Cuocere per qualche minuto le bietole in acqua salata. Scolarle e mettere da parte. Fare soffriggere lo spicchio d’aglio e poi aggiungere la verdura. Dopo qualche minuto togliere dal fuoco e versare in un contenitore. Spremere un limone, grattugiare un po’ di zenzero e aggiustare di sale. Se il limone è biologico, si può grattugiare un po’ di scorza.

