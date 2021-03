Tutti hanno in casa delle chiavi che non usano più. In molti non le buttano perché hanno un valore affettivo. Oppure, per semplice pigrizia. Ma perché accumulare le vecchie chiavi e dimenticarle in un polveroso cassetto? Grazie a un pizzico di fantasia, si può dar loro nuova vita.

Si otterranno oggetti non solo decorativi, ma anche utili. Ecco come riutilizzare le vecchie chiavi in modo davvero intelligente.

Cosa serve per realizzare un appendi-oggetti con le vecchie chiavi

La mancanza di spazio in cucina è un problema davvero comune. Dove riporre tutti gli utensili, gli strofinacci, gli ingredienti? Se si ha una parete poco sfruttata, usarla per appendere alcuni oggetti è un’ottima soluzione. Soprattutto per gli strumenti che si vuol sempre avere a portata di mano.

E il bello è che non c’è bisogno di comprare un appendi-oggetti: se ne può realizzare uno sfruttando le vecchie chiavi inutilizzate. Non solo si avrà la soddisfazione di aiutare l’ambiente. Ma anche quella di esporre un arredo interamente personalizzabile in cucina. O in qualunque stanza ve ne sia bisogno.

Ecco cosa serve per realizzare un appendi-oggetti:

a) chiavi inutilizzate;

b) asse di legno;

c) viti;

d) vernice acrilica spray (opzionale);

e) pinze;

f) cacciavite.

Il procedimento e gli spunti di riciclo in più

Ecco come riutilizzare le vecchie chiavi in modo davvero intelligente. Innanzitutto, afferrare ogni chiave con due pinze, una a ogni estremità, e piegarla a forma di gancetto.

Dopodiché, si possono dipingere le chiavi per abbellirle. Questo passaggio è opzionale, ma renderà l’appendi-oggetti più originale e personalizzato.

Si può usare la vernice acrilica spray. Oppure, per uno spunto di riciclo in più, perché non utilizzare dello smalto per unghie? È perfetto per dipingere il metallo. Inoltre, si tratta di un’occasione per liberarsi di uno smalto non più tendenza o di nostro gusto.

Una volta che il colore è asciutto, fissare i gancetti fai-da-te all’asse di legno, facendo passare una vite attraverso il foro della chiave. Il porta-oggetti è pronto per essere appeso dove si preferisce.

Un’altra idea di riciclo è utilizzare un vecchio oggetto in legno che si ha già in casa: non necessariamente un’asse, ma anche una cornice, una mensola, un tagliere… Basta dare sfogo alla fantasia!

