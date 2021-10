Il Black Friday e un’usanza non troppo recente, visto che risale al 1924 circa ed ha origini americane. Infatti, una nota catena propose, il venerdì dopo il “Giorno del Ringraziamento“, una serie di sconti per festeggiare l’arrivo delle feste di Natale. Il termine “black”, ovvero nero, è semplicemente legato al colore d’inchiostro che i negozianti usavano per indicare i conti in attivo.

Anche in Italia è un momento atteso da molti, per riuscire ad acquistare capi di lusso, accessori, elettrodomestici e vari oggetti a prezzi stracciati. Infatti, soprattutto in previsione dei regali di natale da fare a tutta la famiglia, potrebbe essere conveniente fare acquisti intelligenti, risparmiando.

Dal punto di vista del negoziante, potrebbe essere un’opportunità per aumentare le entrare e proporre ottime promozioni. Negli ultimi anni la tendenza è quella di anticipare e prolungare questo giorno dedicato agli sconti. Quindi, basterà cercare anche online qualche sito ufficiale che proponga offerte già a partire da fine ottobre o inizio novembre, anziché il venerdì 26.

Prima del Black Friday approfittiamo di queste imperdibili occasioni per acquistare prodotti scontatissimi

Già diversi siti di famose catene, e non solo, propongono diverse possibilità di acquistare diversi prodotti con uno sconto interessante.

È il caso di Euronics, che promuove un’occasione molto accattivante, “Every day black friday”. Dal 28 ottobre al 26 novembre troveremo in esclusiva, ogni giorno, un prodotto in offerta. Ad esempio oggi è possibile acquistare un computer portatile HP, da 15,6 pollici, 8 Gb di RAM e processore Intel Core i7, a 699,00 euro invece di 799,00 euro.

Il 29 ottobre sarà disponibile una nuova offerta che riguarda un televisore LG da 55 pollici a 999,00 euro anziché 1599,00 euro. Nei giorni successivi il sito ufficiale proporrà offerte su smartphone, lavatrici, notebook, aspirapolveri, monopattini, macchina del caffè, TV e tanto altro. Quindi è importante, se vogliamo sapere in anticipo di cosa si tratta, visitare il sito e vedere se siamo interessati al prodotto scontato.

In anticipo

Anche il famoso sito Amazon, dove possiamo acquistare svariati tipi di merce, sembra anticipare già qualche sconto. Dai bracciali e collane Pandora a friggitrici ad aria, robot aspirapolvere, potremmo individuare qualche oggetto che cerchiamo da tempo a prezzo ridotto.

Nel sito di Unieuro, invece, gli sconti a tempo e quelli dedicati ad Halloween, potrebbero attrarre non poco. Infatti, troveremo televisori, stampanti, cellulari, giochi, auricolari, orologi, lavatrici, piano cottura scontati anche del 50%. Per chi è alla ricerca di un frigorifero, c’è tempo fino ad oggi per acquistarne uno Candy da 190 litri al costo di 299,00 euro invece di 499,00 euro.

Quindi, controlliamo online i vari siti e prima del black friday approfittiamo di queste imperdibili occasioni per acquistare prodotti scontatissimi.