Dovremmo cucinare almeno una volta questi colorati gnocchi senza patate né uova né formaggio ideali per il pranzo della domenica

Il pranzo della domenica viene associato ai piacevoli momenti trascorsi in compagnia della nostra famiglia. Molte volte, è proprio in questo giorno di festa dal lavoro che riusciamo a riunirci con amici e parenti cari intorno ad una tavola imbandita. È un meraviglioso rituale che spesso coincide con la condivisione del cibo in tavola. Infatti, presi dagli impegni quotidiani, molti di noi potrebbero attendere questo giorno per rilassarsi anche a tavola e godere di piatti sfiziosi o tradizionali. Da nord a sud del Paese, le tradizioni e le preparazioni s’incontrano proprio a tavola in un colorato tripudio di sapori e ingredienti. E così, di stagione in stagione, grazie alla varietà di ingredienti possiamo realizzare appetitose preparazioni. Ecco perché dovremmo cucinare almeno una volta questi colorati gnocchi per provare con un pizzico di fantasia a sorprendere amici e parenti.

Tradizione VS Modernità

La nostra tradizione gastronomica è ricca di ricette base, che nel corso degli anni subiscono piccole variazioni. È la tradizione che lascia spazio alla modernità, anche ai fornelli: gli ingredienti si mescolano per creare nuove straordinarie preparazioni.

Gli gnocchi di patate, ad esempio, sono un piatto tipico della tradizione culinaria, preparati da Nord a Sud e famosi in tutto il Mondo. Ogni famiglia custodisce gelosamente una propria ricetta, che passa di generazione in generazione e potrebbe subire delle modifiche o ritocchi nel tempo, adattandosi alla modernità. Pertanto, nel corso degli anni, questo piatto della tradizione si arricchisce di ingredienti e varianti. E così, dalle patate alla zucca, dalla farina di frumento a quella di riso, dall’uso del pane al semolino. Anche nella ricetta che andremo a vedere, come accade per tante altre, mixando gli ingredienti di stagione, variano i sapori e i gusti.

Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione della ricetta degli gnocchi per 4 persone:

1 barbabietola rossa;

50 g di farina di riso;

60 g di spinaci;

100 g pinoli;

1 cucchiaio di lievito alimentare;

olio extravergine d’oliva q.b.

sale, pepe q.b.

Dovremmo cucinare almeno una volta questi colorati gnocchi senza patate né uova ideali per il pranzo della domenica

Cominciamo dalla barbabietola: cuociamola per circa 20 minuti a vapore, infine puliamola e con l’aiuto di una forchetta riduciamola in purea in una ciotola. Uniamo alla barbabietola un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale e la farina di riso. Cominciamo ad amalgamare l’impasto, lavorandolo con le mani, e se necessario uniamo ancora un po’ di farina.

Con le mani leggermente inumidite diamo forma agli gnocchi: dividiamo l’impasto in piccoli salsicciotti, infine ritagliamo dei pezzetti di circa 2 cm l’uno.

Portiamo una casseruola sul fuoco con gli spinaci, lasciamoli sbollentare per circa 5 minuti, scoliamoli e frulliamoli unendo il lievito e 2 cucchiai di olio. Cuociamo gli gnocchi direttamente nell’acqua di cottura degli spinaci per qualche minuto. Infine, condiamoli con la salsa di spinaci, i pinoli e un goccio d’olio prima di servirli in tavola.

Lettura consigliata

Come pulire e sfilettare facilmente la sogliola e cucinare una ricetta veloce ed economica in padella perfetta anche per i bambini