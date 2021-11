Oltre a coloratissimi e saporiti ortaggi, l’autunno porta sulle nostre tavole anche la frutta secca, molto amata perché croccante e gustosa.

Non solo, sarebbe anche in grado di contribuire alla salute del nostro organismo, ovviamente se consumata con moderazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Prendiamo le noci, ad esempio: fonte di omega6 ed omega 3 nonché di vitamina B6 e vitamina E che aiuterebbero a mantenere la funzionalità del sistema nervoso.

Senza contare che ben si combinano con altri ingredienti, per dare vita a ricette strepitose, come questa torta semplicissima che sta davvero spopolando.

Tuttavia, una volta consumato il ghiotto bottino, siamo soliti gettare l’involucro che ricopre il frutto.

In realtà, non dovremmo mai buttare i gusci di noce perché hanno questi straordinari usi alternativi in bagno e in cucina.

È proprio il caso di dirlo: non si getta via niente.

Abbiamo già visto come i gusci delle uova possano aiutarci a contrastare le macchie sulle stoviglie, quindi cosa aspettarsi da quelli di noce?

Stampini per biscotti

Questa volta non si tratta di sbriciolarli per detergere macchie di tè o caffè, bensì di servirsene come stampini per dare vita a originali biscotti.

Dopo aver sistemato un pezzettino di alluminio all’interno dei gusci, versiamo in ciascuno di essi una piccola quantità di impasto.

Terminata la cottura, sarà sufficiente unire le metà di ciascuna finta noce, farcendole con crema al cacao.

Candele fai da te

Non è finta qui: come accade per le bucce degli agrumi, anche le rigide “bucce” delle noci possono rivelarsi un’ottima base per profumatissime candele fai da te.

Possiamo decidere di sistemarle proprio in cucina, magari per cercare di tamponare un po’ i cattivi odori, oppure posizionarle in altri ambienti a piacere.

Mai buttare i gusci di noce perché hanno questi straordinari usi alternativi in bagno e in cucina

Scopriamo ora in che modo questi prodigiosi gusci possono tornarci utili in bagno.

Sapone fatto in casa

Chi si è già cimentato nella preparazione del sapone fai da te, sarà sicuramente curioso di provare questa alternativa.

Al classico impasto della saponetta fatto di olio d’oliva, soda caustica e acqua distillata, vengono solitamente aggiunti oli essenziali, fiori, miele o cannella.

Se il nostro obiettivo è quello di ottenere una saponetta esfoliante, basterà tritare finemente i gusci di noce con il robot da cucina.

Amalgamiamoli poi al resto del composto prima di versarlo negli stampi.

Più semplicemente, possiamo integrarli nella rilavorazione delle vecchie saponette, dopo averle sciolte a bagnomaria.