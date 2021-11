Le azioni Recordati resistono alla valanga che colpisce Piazza Affari e rimangono impostate al rialzo. È questo il verdetto riguardante la casa farmaceutica che, come tutto il settore di riferimento, ha resistito molto bene alle vendite scatenate dalla recrudescenza della pandemia da Covid 19.

Una ribasso di poco superiore al 2%, quindi, è da considerarsi un risultato eccezionale se si pensa alla crollo del 4,6% dell’indice principale di Piazza Affari.

Che il ribasso non abbia colpito molto Recordati si evince anche dall’analisi grafica, ma di questo ce ne occuperemo nella sezione dedicata.

Dal punto di vista della valutazione, con un rapporto prezzo/utili di 29.13 volte il risultato previsto per il 2021, la società opera a livelli di multipli relativamente elevati rispetto ai suoi competitors. Analoga sopravvalutazione si ottiene andando a considerare altri indicatori come il PEG e il PB. Inoltre, sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di “enterprise value”.

Per quel che riguarda gli aspetti positivi ricordiamo i dati relativi al terzo trimestre del 2021 che mostrano una società in ottima salute. L’azienda, infatti, ha riportato un solido risultato del terzo trimestre con guadagni e ricavi migliori, anche se i margini di profitto non hanno mostrato segnali di miglioramento. L’utile per azione (EPS) è passato dai 0,38 euro del 2021 ai 0,43 euro del 2020.

Anche gli analisti sono molto prudenti. Il consenso medio, infatti, è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 10% circa con le attuali quotazioni.

Le azioni Recordati resistono alla valanga che colpisce Piazza Affari e rimangono impostate al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Recordati (MIL:REC) ha chiuso la seduta del 26 novembre a quota 54,76 euro in ribasso del 2,21% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come dicevamo la proiezione in corso è rialzista e il ribasso di questa settimana non l’ha scalfita. Il supporto in area 53,97 euro, infatti, sta continuando a resistere alle spinte ribassiste. Fino a quando ciò accadrà rimarrà in piede la proiezione rialzista con obiettivi quelli indicati in figura. Facciamo solo notare che la massima estensione rialzista passa per area 100 euro.

I ribassisti, invece, prenderebbero il sopravvento solo nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 53 euro. In questo caso gli obiettivi sono quelli indicati dalla linea tratteggiata.

Approfondimento

