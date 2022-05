Quando pensiamo agli antipasti più buoni che ci siano, spesso ci vengono in mente i piatti di pesce. Sarà colpa del collegamento istantaneo all’estate o alle lussuose cene di gala, difficile dirlo. Ma se abbiamo ospiti a cena e vogliamo fare un figurone, scegliamo sempre un pasto a base di pesce.

Uno spaghetto con le vongole o una frittura di calamari croccante difficilmente possono mancare, ma cosa servire per l’antipasto? A parte le classiche tartine con il salmone o un’insalata di polpo, le opzioni ci sembrano poche o troppo complicate. Invece, la soluzione perfetta quando non abbiamo idee sfiziose per l’antipasto sono proprio le capesante. Questo delizioso mollusco fa paura a molti perché spesso si sbaglia la cottura in forno. Ma con questa ricetta sfrutteremo un trucco furbo e prepareremo delle capesante da veri chef.

Per gustare un antipasto di mare sfizioso che ci farà fare un figurone serviamo queste capesante gratinate facili da preparare

Questa ricetta è davvero molto semplice, ma molto ad effetto. Andremo a marinare le capesante e poi a cuocerle con del pangrattato aromatizzato. Un buon modo di mantenerle morbide ed evitare che si rinsecchiscano. Le porzioni consigliate dipendono un po’ dalle preferenze, ma in genere 3 capesante a testa andranno bene.

Ingredienti per 6 capesante:

6 capesante;

100 g di melanzane;

70 g di zucchine;

1 cipollotto;

mollica di pane;

paprika;

vino bianco per la marinatura;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Puliamo bene le capesante staccando il mollusco dalla conchiglia, eliminiamo la parte nera dal corallo. Procediamo delicatamente, altrimenti sia corallo che noce si sfalderanno e le rovineremo. A questo punto trasferiamo solo il mollusco in una pirofila, versiamo un po’ di vino bianco e un filo d’olio. Lasciamo marinare mentre continuiamo con le preparazioni. Tagliamo le melanzane a tocchetti, trasferiamo questi ultimi in uno scolapasta e aggiungiamo un po’ di sale. Nel frattempo, tagliamo le zucchine e il cipollotto a strisce sottili e rosoliamo in padella con dell’olio EVO. Dopo un paio di minuti aggiungiamo anche i tocchetti di melanzane e lasciamo cuocere per un altro paio di minuti. Una volta pronte, adagiamole nelle conchiglie precedentemente lavate e asciugate.

Prendiamo la mollica di pane, aggiungiamo un po’ di sale, pepe, la paprika e un filo d’olio. Sgoccioliamo le capesante dalla loro marinatura e impaniamole nella mollica aromatizzata. Trasferiamole in una pirofila rivestita di carta forno e copriamole con il resto della mollica avanzata. Inforniamo a 200° per 6 minuti, poi mettiamole nella conchiglia e inforniamo tutto per altri 4 minuti in modalità grill.

Quindi, per gustare un antipasto di mare sfizioso le capesante sono sempre un’ottima soluzione. Non solo perché sono buonissime, ma sono anche molto belle e scenografiche da servire. Se non abbiamo tempo di marinarle, possiamo anche optare per una panatura più classica. Ma invece di mettere il pangrattato, possiamo aggiungere la granella di pistacchio come fanno nei migliori ristoranti.

