Molti dei nostri Lettori che hanno passato i cosiddetti “anta” ricorderanno le mitiche cartoline. Sono ancora presenti in alcune nostre città d’arte, ma più che venire spedite, vengono acquistate come souvenir. Niente a che vedere col mitico rituale di inviarle quando eravamo in vacanza al mare. Solitamente un appuntamento a cui ci dedicavamo addirittura nei primissimi giorni di arrivo, o proprio all’ultimo. Era buffo perché magari ci capitava di tornare prima noi dalle ferie di quanto non arrivassero le cartoline ad amici e parenti. Parlando di cartoline, anche queste sono oggetto di collezionismo. Capita di vederne a centinaia sui banchi dei mercatini dell’antiquariato e alcune anche di pregevole fattura. Non tutte valgono, molte sono semplicemente belle da vedere, ma alcune attirano invece l’attenzione degli hobbisti che vogliono anche spendere. Come le cartoline che vedremo segnalate in questo nostro articolo.

La più costosa del Mondo

Possono avere un valore solo affettivo, ma anche di più molte cartoline paesaggistiche in bianco e nero della nostra Italia che possiamo vedere quotate anche sui siti di aste come Catawiki o su eBay. Venne spedita da Parigi, con tanto di marchio postale ancora visibile, la cartolina che vanta attualmente il record di più costosa del Mondo. Un pezzo da collezione venduto qualche anno fa a quasi 50.000 euro. Fatto curioso è che non fu mandata alla moglie, agli amici o ai parenti, ma a se stesso, durante un viaggio d’affari da un letterato e professore inglese.

Possono avere un valore solo affettivo ma alcune vecchie cartoline potrebbero invece valere anche 100 o 1.000 euro e potremmo averle nascoste in soffitta

Come accade per i francobolli e le monete, anche per le cartoline possono valere ai fini del valore gli eventi commemorativi. Una delle cartoline da collezione più famose italiane, riguarda ad esempio la canonizzazione di Padre Pio. Un pezzo che gli amatori arrivano a comprare anche per una cifra attorno ai 100 euro. Indubbiamente ai fini del valore complessivo di una cartolina, conta tantissimo lo stato di conservazione. Senza contare, sempre parlando di valutazione, che le cartoline possono più o meno valere se appartenenti a un lotto. Facciamo l’esempio che siano uscite delle cartoline di valore sulle 5 terre, ma ne manchi una. Ovviamente questa collezione potrebbe risultare fallata, o quantomeno incompleta e crollare nel suo valore.

Lettura consigliata

Una cascata di euro sugli italiani che possiedono senza saperlo questi orologi e questi Swatch