Il sogno di vivere in un attico con vista sulla città può realizzarsi anche con meno di 100.000 euro

Comprare un attico è il desiderio di molti. Spazi lussuosi, viste panoramiche mozzafiato e un’esperienza di vita senza pari. Un attico può essere la scelta ideale per coloro che desiderano il meglio dalla loro casa. E a volte questo sogno potrebbe costare meno di quello che si pensi.

Un attico è un appartamento situato all’ultimo piano di un edificio, spesso dotato di una terrazza o di un balcone con vista panoramica sulla città. Si tratta di una soluzione abitativa molto ambita e prestigiosa, che offre comfort, privacy e luminosità. Un attico si differenzia dagli altri appartamenti per la sua posizione elevata, che lo rende più esclusivo e silenzioso, ma anche per la sua metratura, spesso superiore alla media. Inoltre, un attico può avere caratteristiche architettoniche particolari, come soffitti alti, travi a vista o vetrate.

Il sogno di vivere in un attico

Comprare un attico è il sogno di molti, ma non è una scelta adatta a tutti. Chi sceglie di vivere in un attico lo fa per godere di una vista mozzafiato sulla città. Magari per avere una terrazza all’aperto dove rilassarsi o ricevere ospiti. Lo sceglie anche per avere una maggiore privacy e tranquillità.

Un attico è ideale per chi cerca un’abitazione di lusso, elegante e raffinata, ma anche per chi ama il design e l’arredamento personalizzato. Un attico può essere la soluzione perfetta per una coppia, una famiglia o anche per una persona single che vuole vivere in pieno la vita cittadina.

Vantaggi ma anche svantaggi nell’acquisto di un attico

Come ogni scelta abitativa, anche quella di comprare un attico ha dei pro e dei contro. Tra i vantaggi nel realizzare il sogno di vivere in un attico ci sono sicuramente la vista panoramica sulla città, lo spazio all’aperto, in genere un ampio terrazzo, la privacy e il silenzio. Altra caratteristica è la maggiore luminosità degli ambienti, il prestigio e il valore dell’immobile.

Tra gli svantaggi il prezzo maggiore rispetto alle altre tipologie di abitazione è senza dubbio il primo elemento. Dobbiamo anche considerare le difficoltà di accesso, essendo nella posizione più elevata dell’edificio. Inoltre, proprio la posizione elevata lo espone più degli altri appartamenti agli agenti atmosferici come caldo, freddo e vento, in quanto meno riparato degli altri immobili.

Perché un attico costa di più di un normale appartamento?

Il prezzo di un attico dipende da diversi fattori, tra cui la zona, la metratura, lo stato dell’immobile e le finiture. Tuttavia, in generale, un attico costa di più di un normale appartamento perché offre dei vantaggi che gli altri appartamenti non hanno.

Un attico ha infatti una maggiore richiesta sul mercato immobiliare, sia da parte dei compratori che degli affittuari, perché gode di un prestigio maggiore e di una posizione esclusiva. Gli attici rappresentano un investimento di prestigio e stabilità finanziaria, in quanto la loro esclusività e la loro attrattiva continuano a crescere nel tempo.

Quanto costa realizzare questo sogno a Milano?

Naturalmente il costo varia dalla zona. Per esempio, da una ricerca sul portale Idealista.it* scopriamo un attico a Milano del prezzo di oltre 4 milioni di euro, in zona Sempione. Questo immobile ha 12 locali e una superficie di 430 metri quadrati. Ma in zona Maggiolina si può accedere a un attico di 155 metri quadrati con 890.000 euro. All’asta si può comprare un attico di 46 metri quadri in zona Bovisa a 86.000 euro. Mentre a Ponte Lambro un attico di 47 metri quadri ha un prezzo di 95.000 euro.

Poiché Milano è la città più cara d’Italia, in altre zone urbane italiane meno costose si potrebbero trovare attici a prezzi simili o ancora più bassi. Perciò il sogno di vivere in un attico può veramente essere alla portata di molti. Anche in Liguria le case hanno prezzi folli, specialmente quelle con vista mare. Ma nel paradiso dove Fabio Fazio ha comprato una villa si può comprare casa anche a 75.000 euro. Per chi invece ama le atmosfere esclusive del lago, su un famoso bacino lacustre italiano si può comprare casa a meno di 50.000 euro.

(*n.d.r. ProiezionidiBorsa riprende gratuitamente annunci della zona presenti sui siti immobiliari. Non conoscendo né i dettagli né la veridicità dell’informazione, non ha alcun interesse in merito alle offerte immobiliari indicate e, pertanto, non se ne assume la responsabilità. Rimanda piuttosto ai siti indicati.)