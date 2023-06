Essere eleganti e sembrare più magre in spiaggia? Ecco come vestirsi e gli accessori da avere assolutamente

Inizia la bella stagione e ci stiamo per godere le prime giornate in spiaggia. Non sappiamo come vestirci per sembrare più magre al mare senza rinunciare a classe ed eleganza? Sediamoci perché stiamo per scoprire i vestiti e gli accessori giusti per fare una figura da urlo in ogni situazione.

Finalmente è arrivata la tanto attesa stagione del mare e delle vacanze. Fra pochi giorni inizieremo a goderci la spiaggia, i primi bagni e i primi aperitivi al tramonto. Resta però una questione. Non tutti hanno dedicato tempo all’allenamento in inverno e hanno fatto i migliori esercizi per avere una pancia piatta. Che fare allora per risolvere il problema ed essere eleganti e sembrare più magre in spiaggia? Il trucco è quello di scegliere il costume, le maglie e gli accessori giusti. Vediamo quali sono.

Come vestirsi per sembrare più magre in spiaggia? Scegliamo costume e maglia giuste

La scelta del costume è il primo aspetto da considerare per slanciare la figura e sembrare più magre. Scegliamo i colori scuri e possibilmente costumi in tinta unita. Se non vogliamo rinunciare ai disegni e alle stampe meglio puntare su un modello con sfondo scuro e figure piccole. Oppure su una fantasia con sfumature blu navy o ancora verde militare. Un buon compromesso? Un bikini nero con spalline sottili e slip con vita a alta. Ci farà sembrare più alte e con la pancia più piatta.

E per l’aperitivo in spiaggia? Basta aggiungere una t-shirt colorata oversize. Quest’anno tornano di moda le maglie vintage e stelle come Chiara Ferragni e Kendall Jenner ci hanno mostrato quali modelli scegliere. Un tuffo nel passato che ci ruberà il cuore.

Le borse mare più chic dell’estate 2023

Impossibile essere eleganti al mare senza il modello di borsa giusto. Se amiamo i classici intramontabili quasi sicuramente sceglieremo una borsa di paglia. È però il momento di dire addio ai vecchi modelli quadrati, decisamente anonimi e poco originali. Molto meglio una borsa rotonda con pizzo, nappe o spille retrò. Ci farà fare una figura incredibile e tutti ci chiederanno dove l’abbiamo comprata.

Vogliamo invece qualcosa di più ricercato? Magari da portare anche la sera dopo le giornate di mare? Puntiamo su una saddle bag come quelle ideate da Dior. Piccola, discreta e assolutamente irresistibile.

Essere eleganti e sembrare più magre in spiaggia? Sono questi 3 gli accessori must have

Pinne, fucile ed occhiali cantava Raimondo Vianello. E se pinne e fucile possiamo lasciarli ai sub, gli occhiali non possono mancare nel nostro outfit da spiaggia. Quest’anno sono di moda quelli rotondi e con le lenti grandi in plastica che andavano negli anni ‘70. Se ne abbiamo un paio in un cassetto è assolutamente obbligatorio rispolverarli.

L’ultimo accessorio assolutamente da avere nell’estate 2023 sono le spille. Sembra incredibile ma le spille stanno “invadendo” borse, costumi, giacche e addirittura i teli mare. Se vogliamo essere alla moda dobbiamo assolutamente abbinarle al nostro abbigliamento da spiaggia.