Magliette stirate e senza pieghe in 5 minuti, ecco i consigli del Coach dell’Ordine Luca Guidara per risparmiare tempo

Tutti vorremmo evitare di stirare, ma la verità è che non è possibile farlo. Spesso siamo costretti a usare il ferro da stiro anche quando non ne abbiamo proprio voglia. Con i consigli dell’influencer del pulito Luca Guidara, tuttavia, possiamo impiegare meno tempo possibile nel farlo. Scopri quali sono.

Negli ultimi anni sono sempre più popolari i cosiddetti cleaning influencer, gli influencer del pulito. Si occupano di suggerire ai propri seguaci metodi per pulire casa in poco tempo e spesso lo fanno strappando loro qualche risata. Insomma, indirettamente insegnano anche ad affrontare con più serenità le faccende di casa.

Tra questi c’è anche Luca Guidara, il Coach dell’Ordine che conta quasi 100 mila seguaci su Instagram, una delle piattaforme social del momento. Proprio suoi sono i consigli che vi forniremo per ottenere magliette stirate e senza pieghe in 5 minuti.

Magliette stirate e senza pieghe in 5 minuti, ecco come fare

In un post pubblicato su uno dei suoi account social Luca Guidara ha fornito ai suoi seguaci dei suggerimenti per stirare le magliette in pochissimo tempo.

Prima di farlo, ha però scritto una premessa. Come tutti, anche lui ha provato a cercare dei metodi per evitare di stirare le magliette. Tuttavia, ha presto scoperto che non è possibile farlo. Se si vogliono ottenere dei panni senza pieghe, bisogna per forza usare il ferro da stiro.

Ciò nonostante, è possibile impiegare davvero poco tempo per farlo. Come? Seguendo, appunto, i suggerimenti che si è poi apprestato a dare.

I consigli di Luca Guidara

Quando fai il bucato probabilmente sei tentato di lasciarlo a lungo all’interno della lavatrice. Ecco, dovresti assolutamente evitare di farlo. Apri l’oblò e tira fuori tutte quante le magliette che dovrai stirare. Fallo subito, quindi sbattile con energia e poi stendile.

Inoltre, quando devi appendere magliette e camicie ricorda sempre di ricorrere a delle grucce. Se devi riporre i panni in un armadio usa quelle di legno. Opta invece per quelle in plastica se hai bisogno di stendere i panni al sole. Infatti, le grucce in legno potrebbero rilasciare del colore.

Stira poco ma spesso

In un altro post, Luca Guidara ha dato un altro suggerimento per stirare in poco tempo. È piuttosto ovvio, ma spesso non ci si pensa. Un trucco per farlo è proprio evitare di accumulare troppi panni. Meglio stirare quando sono una decina e non di più, quindi poco ma spesso. Per rendere più piacevole il processo, l’influencer consiglia di preparare una playlist apposita su Spotify o Youtube e ascoltarla mentre si stirano i panni.

