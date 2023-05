Unghie super eleganti e invidiate da tutti: segui il consiglio di Chiara Ferragni le mani più glamour di quest’estate

Mani in ordine e unghie che gridano ultima tendenza. Ecco come seguire l’esempio di Chiara Ferragni per avere delle mani da sogno in vista dell’estate.

Le unghie sono una parte importantissima del nostro corpo. Non solo ci aiutano in attività quotidiane, ma contribuiscono anche alla nostra bellezza personale. Per questo, è importante mantenerle sane e curate. Spesso le persone tendono a trascurare le unghie pensando che non richiedano molta attenzione, ma questo è un grave errore. Curare le unghie significa mantenere l’igiene personale, evitando infezioni e curando eventuali patologie come micosi e unghie incarnite. Inoltre, prendersi cura delle unghie con manicure e pedicure regolari aiuta a mantenere la loro lucentezza, e contribuisce al benessere complessivo della persona, sia personale che, senza alcuna ombra di dubbio, estetico.

Pensa in primo luogo al loro benessere: ecco come curarle per averle sempre perfette

Ovviamente, non basta prendersi cura della bellezza delle proprie unghie. In primo luogo, infatti, bisogna pensare alla loro salute. E ci sono alcune raccomandazioni molto semplici che puoi seguire per preservare le unghie forti e in salute. Innanzitutto, è essenziale seguire una dieta bilanciata e bere quantità adeguata di acqua per mantenere il corpo ben idratato. Oltretutto, è consigliabile evitare di usare le unghie come utensili per aprire oggetti o grattare superfici, e preferire sempre un apposito tagliaunghie invece dei denti per tagliarle.

Infine, applicare una crema idratante per mani e unghie prima di coricarsi di sera può essere di grande supporto per preservare la loro salubrità. E ora sarà possibile passare all’estetica. Ecco come potresti fare le tue unghie per essere al top proprio come Chiara Ferragni.

Un’altra tendenza: le unghie più glamour dell’estate sono le sue

La moda dell’estate per delle unghie super glamour la lancia Chiara Ferragni. L’imprenditrice milanese è una delle influencer più famose al Mondo e ha una grande influenza nello scegliere le tendenze. Il suo stile personale e i suoi look iconici spesso diventano un punto di riferimento per molti giovani. La sua presenza sui social media e il suo blog di moda e lifestyle hanno raggiunto un enorme pubblico, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento per la moda. Un semplice post sul suo account Instagram può determinare il successo di un prodotto o di una tendenza. La sua influenza sulle scelte della moda è in continua crescita e continuerebbe ad essere così per molti anni a venire. Ed è quello che è successo con le sue unghie, che sono diventate le più ricercate di questa stagione.

Unghie super eleganti e invidiate proprio come quelle di Chiara Ferragni

La moda unghie lanciata poco tempo fa da Chiara Ferragni sul suo account Instagram è molto elegante e raffinata. In questo caso, infatti, l’influencer consiglia unghie non troppo lunghe, che arrivino poco dopo il polpastrello. Ma è il colore che ha fatto impazzire tutti. L’influencer opta per un nude versione rosato, che si sposa perfettamente con la leggerezza dell’estate. La tonalità, inoltre, è perfetta per qualsiasi gioiello, dall’oro, al bronzo e all’argento. Insomma, avrai unghie super eleganti e invidiate come quelle della Ferragni con poche e semplici mosse.