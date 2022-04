Paesaggi da cartolina, valli incantate e vini incredibili in queste 5 mete low cost imperdibili a maggio per riscoprire la pace del contatto con la natura

Mancano pochissimi giorni a maggio, il mese perfetto per godersi delle vacanze a contatto con la natura e per ricaricare le energie. Per chi ama le esperienze all’aria aperta e le gite di pochi giorni è un momento davvero magico. L’Italia non è ancora stata invasa dai turisti e i prezzi sono decisamente più abbordabili rispetto a quelli dell’alta stagione. Per questo gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno deciso di presentare 5 mete low cost dove godersi paesaggi da cartolina, valli incantate e vini incredibili. Vediamo quali sono e probabilmente inizieremo a preparare la valigia.

Il Lago d’Iseo è la meta perfetta per il turismo all’aria aperta e per le degustazioni

Iniziamo il nostro tour dal meraviglioso Lago d’Iseo, nel cuore della Lombardia. Visitarlo nel mese di maggio significa avere l’imbarazzo della scelta tra trekking, gite in bici e lunghe passeggiate. E con i primi caldi c’è anche la possibilità di divertirsi con sport acquatici come la vela e il windsurf.

Tra un’attività e l’altra spazio anche per le degustazioni con la Strada dell’Olio e i meravigliosi giardini-vigneto della Franciacorta.

Alla scoperta della natura nel Parco delle Alpi Marittime

Rimaniamo al Nord, e più precisamente in Piemonte, per scoprire il meraviglioso Parco delle Alpi Marittime. Stiamo parlando di una delle zone protette più grandi e suggestive d’Italia in cui potremo ammirare laghi, ghiacciai e paesaggi mozzafiato. E lo faremo attraversando percorsi adatti a grandi e piccini, in cui ci troveremo davanti a decine e decine di specie di piante e animali diversi.

Il Ponente Ligure è la meta perfetta per chi ama il mare

Non mancano zone da esplorare e di cui innamorarsi anche nel centro Italia. Una delle più suggestive in assoluto è quella nei dintorni di Finale Ligure. Se siamo appassionati di archeologia, di grotte e caverne non possiamo davvero non visitarla. Armati di bici o di mountain bike ci troveremo immersi in scorci unici al Mondo e panorami a picco sul mare.

Paesaggi da cartolina, valli incantate e vini incredibili in queste 5 mete low cost imperdibili a maggio per riscoprire la pace del contatto con la natura

Le ultime due mete imperdibili di maggio si trovano nel Sud e nelle isole. La prima è lo splendido Parco delle Madonie, in provincia di Palermo. Un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato e che ci lascerà di stucco per i panorami e gli scorci da cartolina. E tra un’escursione e l’altra avremo la possibilità di goderci i profumi e gli odori della straordinaria cucina siciliana.

In Sardegna, infine, il luogo da visitare in primavera è il Sentiero del Vino di Porto Cervo. Un percorso adatto anche ai meno esperti di trekking tra pareti rocciose a spiovente sulla meravigliosa costa sarda e assaggi degli eccellenti vini locali.

