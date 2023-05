Se a maggio vincolo 20.000 euro a 12 mesi guadagno di più in banca o alle Poste? 3 strategie a confronto

I calcoli per capire se si guadagna di più in banca o alle Poste se vincolo i soldi a 12 mesi-proiezionidiborsa.it

I risparmi sono al contempo una garanzia per le esigenze future e una risorsa con cui provare a lucrare un rendimento. L’importante è scindere le due componenti e tenere sempre a bada il fattore rischio. A seconda dei casi, esso può rappresentare una minaccia o un’opportunità. Vediamo come sfruttarlo a proprio vantaggio.

Sul mercato le potenziali opzioni tra cui scegliere non mancano. Si tratta solo di fissare gli obiettivi, un orizzonte temporale e scegliere uno strumento finanziario in linea al proprio profilo di rischio. Per chi guarda al reddito fisso, una durata di breve termine potrebbe già dare le prime soddisfazioni in termini nominali. Al riguardo, per esempio, se a maggio vincolo 20.000 euro a 12 mesi guadagno di più in banca o alle Poste?

Passare dal conto corrente al conto deposito

Per chi ha i soldi in banca e vuole restare nel solco degli strumenti d’investimento tipici emessi da questi intermediari finanziari, ecco il conto deposito (CD).

Lo si può scegliere tra le linee libere o vincolate o in base all’eventuale promozione di turno. In alcuni casi si arriva anche al 4% lordo annuo a 12 mesi, ma si prevedono delle particolari condizioni di adesione.

Più in generale. e soffermandoci sui CD vincolati, le migliori offerte oggi sul mercato sulle durate a 12 mesi oscillano sul tre e mezzo per cento lordo. Ad esempio Banca Smart propone il 3,30% lordo (effettivo 2,44%) e gli interessi sono pagati a scadenza. Il tasso annuo lordo di Banca CF+ sul vincolo a 12 mesi è invece del 3,60% (importo minimo vincolabile: 10mila €). Sul CD Time Deposit di Twist, infine, il rendimento lordo a 12 mesi è del 3,50% (anche qui l’importo minimo vincolabile è di 10mila €).

Il titolo di Stato a 12 mesi e senza cedola

Un’altra alternativa potrebbe essere invece quella di spostare i soldi dal c/c al BOT con scadenza a 12 mesi.

Venerdì il BOT con scadenza 12 aprile 2024 ha chiuso a 96,835 centesimi. Quindi servono 968,35 €, più le commissioni alla banca, per acquistare 1.000 € di nominale. A questi prezzi, e portandolo a scadenza, il rendimento lordo si attesta al 3,268% su 345 giorni. Infine, rispetto al CD (aliquota 26%) qui la ritenuta fiscale applicata è del 12,50%.

Lo strumento non paga cedole nel corso della sua breve vita. Il guadagno è dato dallo scarto di emissione o acquisto sotto cento, se esso avviene sul mercato secondario. Parimenti, se venduto prima del termine può originare una perdita o un guadagno in conto capitale a seconda del prezzo di acquisto e quello di rivendita.

Se a maggio vincolo 20.000 euro a 12 mesi guadagno di più in banca o alle Poste?

Sul versante Poste Italiane, invece, i due vincoli del momento disponibili sul breve termine rimandano all’offerta Supersmart.

Quella a 180 giorni prevede solo l’attivazione dell’accantonamento e l’attesa dei 6 mesi di previsione del vincolo. Qui il tasso di interesse annuo lordo a scadenza previsto è pari all’1,50%. Molto più ricca, invece, l’offerta Supersmart Premium 300 giorni (10 mesi), dato che il tasso lordo annuo a scadenza raggiunge il 3,00%. Tuttavia, oltre al rispetto del vincolo l’emittente prevede che si tratti di nuova liquidità nei modi che abbiamo già illustrato.

In chiusura invitiamo il Lettore a leggere minuziosamente tutte le condizioni contrattuali dell’intermediario di turno prima di aderire a qualsiasi offerta commerciale.