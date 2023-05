Wall Street pronta per un forte rialzo fino ad agosto-proiezionidiborsa.it

Ci piacerebbe iniziare questo report indicando che a volte parte degli investitori parla dei mercati, sui se e sui ma, perdendo tempo, e spesso tante occasioni per stare zitti, ma soprattutto per guadagnare. Quello che dovrebbe contare sono i dati economici predittivi confrontati con quelli contingenti, ma soprattutto guardare alle esperienze storiche, e a quello che è successo in occasioni similari. Dopotutto i mercati si muovono sempre allo stesso modo, passando da rialzi a ribassi, intervallati da fasi laterali.

Il motivo è semplice: i prezzi azionari si muovono in concomitanza/leggero anticipo rispetto al ciclo economico, che si muove allo stesso modo, fra recessioni e espansioni più o meno lunghe, o più o meno brevi. Wall Street pronta per un forte rialzo fino ad agosto? Non abbiamo cambiato idea, ma andiamo a rinfrescarci le idee operative.

La statistica

Il setup annuale calcolato con i nostri metodi proprietari proietta una fase rialzista fra il 6/7 aprile fino al 4 agosto, e poi oltre.

Il barometro di gennaio proietta rialzi per il 2023.

Lo studio delle serie storiche e le medie storiche proiettano un rendimento per il 2023 per i mercati americani del 20/25%.

Si attende un atterraggio morbido dell’economia, e un falso segnale della curva dei rendimenti.

Torniamo al breve termine.

La FED alza i tassi dello 0,25% e li ha portati a 5,25%, forse è l’ultimo rialzo, e questo giustificherebbe la nostra previsione di rialzo pluriennale per i mercati azionari.

A Wall Street la giornata di contrattazione di mercoledì si è chiusa in ribasso e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.414,24

Nasdaq C.

12.025,33

S&P500

4.090,75.

Wall Street pronta per un forte rialzo fino ad agosto?

Quali sono i livelli da monitorare?

Nel brevissimo il rialzo potrebbe durare se reggeranno i seguenti livelli in chiusura di seduta giornaliera:

Dow Jones

33.235

Nasdaq C.

11.798

S&P 500

4.049.

Crediamo che fra oggi e domani verranno colmati i gap lasciati aperti al ribasso fra il 26 e il 27 aprile e poi si dovrebbe ripartire al rialzo. Se non sarà così la “situazione grafica” per gli indici diventerà ribassista.

Per il medio termine lo spartiacque per il momento sono i minimi del mese di aprile.

