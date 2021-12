Quando facciamo la lavatrice dei bianchi, ci accorgiamo di grandi macchie gialle sui nostri capi. L’origine di queste macchie è varia, ma solitamente la colpa è del sudore. Infatti la zona sotto le ascelle si sporca di giallo quando sudiamo, stessa cosa vale per le lenzuola oppure per il coprimaterasso. Rimuoverle non è proprio facile e di metodi ce ne sono veramente tanti. E questi vanno dai famosi rimedi della nonna fino ad arrivare a quelli proposti dalle aziende che realizzano prodotti pulenti. Per macchie gialle su lenzuola e vestiti, ecco come toglierle usando un’alternativa al bicarbonato.

Usiamo quasi sempre i soliti rimedi e questo significa utilizzare bicarbonato, aceto, sapone di Marsiglia, percarbonato di sodio e in alcuni casi anche la candeggina. Ma ovviamente questi non sono gli unici metodi, sono però i più famosi. Le nonne ci hanno lasciato infiniti metodi per pulire casa e indumenti in modo naturale. Metodi che non vanno assolutamente sottovalutati.

I soliti rimedi per la pulizia

Quando troviamo delle macchie gialle sui capi, prendiamo una bacinella piena d’acqua, ci versiamo qualche prodotto e poi lasciamo in ammollo il tessuto. Dentro, spesso, ci mettiamo appunto bicarbonato, limone, aceto o percarbonato di sodio. Oppure se vogliamo fare una cosa più veloce, usiamo un prodotto tipo lo smacchiatore. Lo spruzziamo direttamente sulla macchia e poi mettiamo in lavatrice. Molte volte questo rimedio funziona, altre volte invece c’è bisogno di far agire il prodotto per un tempo più lungo, anche una notte intera.

Macchie gialle su lenzuola e vestiti, ecco come toglierle usando un’alternativa al bicarbonato

Tra i mille metodi che possiamo usare, esiste anche il cremor tartaro. Questo prodotto possiamo utilizzarlo per pretrattare le macchie. Possiamo, infatti, riempire una bacinella di acqua tiepida e versare due cucchiaini di cremor tartaro, del sapone per i piatti e poi sfregare dove sono presenti le macchie. Lasciamo in ammollo il prodotto almeno per un’ora, se le macchie sono insistenti possiamo lasciarlo anche tutta la notte. La mattina dopo mettiamo in lavatrice.

Il cremor tartaro

In realtà, questo prodotto non ha nulla a che fare con la pulizia, perché è un lievito che si usa per fare i dolci o il pane. Tecnicamente, infatti, il suo vero nome è bitartrato di potassio e basta una bustina di questo prodotto per far lievitare i nostri dolci. Per attivare la lievitazione, si consiglia di aggiungere un cucchiaino di bicarbonato. Però non serve solo a fare i dolci, possiamo usarlo anche come smacchiatore.

