In cucina è sempre bello preparare piatti con alimenti che apparentemente non c’entrano nulla. Ed è proprio in questo modo che si scoprono le ricette più gustose. Ad esempio il cacao in polvere possiamo usarlo anche per fare un delizioso risotto non solo per i dolci. Potrebbe sembrare strana questa unione, ma in realtà è una prelibatezza. Ma ovviamente non sarà presente solo il cacao perché ci saranno anche altri gustosissimi ingredienti.

Un primo veramente eccezionale, che possiamo abbinare a questo secondo di carne dal sapore tenero e dalla consistenza super morbida. Ma ora vediamo quali sono gli ingredienti per il nostro risotto e in che modo possiamo prepararlo.

Ingredienti per 4 persone

Vediamo subito i nostri ingredienti:

due pugni a testa di riso Vialone nano – circa 280 grammi;

200 grammi di salsiccia;

50 grammi di burro;

60 grammi di parmigiano reggiano;

2 foglie di alloro;

1 cipolla media bionda;

1 bicchiere di vino bianco;

olio;

brodo;

cacao amaro in polvere.

Partiamo subito con il cucinare il nostro delizioso risotto. La prima cosa da fare è far rosolare la nostra cipolla bionda in padella con due cucchiaini di olio. Prendiamo la salsiccia, tagliamola a tocchetti e versiamola in padella. Aggiungiamo le nostre foglie di alloro, il riso e facciamolo tostare un pochino. Poi sfumiamo tutto con il vino bianco e portiamo a cottura, aggiungendo di volta in volta il brodo. Dopo 10 minuti rimuoviamo l’alloro, mescoliamo e continuiamo la cottura per 7 minuti.

Ora dobbiamo mantecare il tutto a fiamma spenta con il burro e il parmigiano. Mantechiamo per bene il tutto e poi lasciamo riposare il nostro risotto per circa 2 o 3 minuti. Prendiamo un setaccio e spolverizziamo del cacao sopra. Mescoliamo per bene e poi impiattiamo. Come ultima cosa prendiamo altro cacao amaro, ma pochissimo, e spolverizziamolo su ogni piattoi sempre usando il setaccio. Ed ecco che abbiamo preparato un risotto con salsiccia e cacao amaro. Un primo piatto originale, particolare e che non gustiamo tutti i giorni. Da provare sia quando abbiamo ospiti e, perché no, come primo piatto per Capodanno, oppure anche per dare il benvenuto al 2022. Insomma un risotto che si presta per ogni tipo di occasione, un risotto che farà faville.

