I rapporti di coppia, soprattutto nel lungo periodo, si complicano sempre ed è difficile continuare con l’originario entusiasmo. Tuttavia, la relazione va anche alimentata e ciò va fatto, soprattutto, cercando di capire ciò che l’altro vuole. Al riguardo, si parte dal presupposto scontato che tutti dicano ciò che vogliono e pensano, ma non è così. Gli uomini, il più delle volte, non lo fanno, rendendo, certamente, il compito del partner più oneroso. Una delle ragioni per cui ciò accade è che determinate cose si desiderano e basta. Cioè, inconsciamente, si pretende che l’altro le faccia, senza necessità di esternazioni. Ebbene, qui vedremo 8 cose che gli uomini non dicono ma che vorrebbero che le donne facessero per renderli felici. Per trovarci facilitate nel compito, cerchiamo, dunque, di capire quali sono queste azioni che potrebbero creare maggiore armonia nella coppia.

La prima è dimostrare al partner di rispettarlo. È, infatti, desiderio di ogni uomo sapere che la compagna tiene in gran conto le sue opinioni e i suoi punti di vista.

Seconda cosa è chiedere il suo aiuto. Non bisogna, infatti, dimostrare sempre troppa indipendenza nel far tutto, ma occorre lasciare all’uomo il suo spazio. Dargli importanza, infatti, significa anche farlo sentire utile in casa e nella risoluzione dei problemi quotidiani. Ed ora il terzo punto: facciamogli qualche complimento. Dobbiamo capire, infatti, che anche l’uomo ne ha bisogno e non possiamo essere le regine assolute della scena. Si deve trattare, però, di complimenti sinceri, altrimenti potrebbe sembrare un inganno.

Dimostriamo, come quarto consiglio, di essergli amiche perché ogni uomo, anche il più forte, ha bisogno di sentirsi appoggiato e supportato in ciò che fa. Deve, cioè, sapere di non essere solo nelle cose della vita. Insomma, dobbiamo fargli capire che per lui ci saremo sempre. Inoltre, chiediamogli dei consigli, quando abbiamo dei dubbi. E questo rappresenta il quinto punto. Questo è un modo per farlo sentire apprezzato e importante per noi.

Ancora, al sesto posto: dimostriamogli di impegnarci per lui, preparandoci, truccandoci, indossando il vestito più bello agli appuntamenti. In altri termini, dobbiamo essere sempre al meglio quando c’è lui.

Altre cose che li rendono felici

Altra cosa da non dimenticare è quella di farlo sentire apprezzato quando ci fa un regalo o ci offre una cena. Insomma, quando fa una cosa per noi, diamogli valore. Attenzione, però, a non esagerare, per evitare che sembri un gesto artificiale. Infine, e questa è una cosa difficile, specialmente in un rapporto di coppia, è lasciargli i suoi spazi. Dobbiamo, cioè, concederci reciprocamente del tempo libero per gli amici o che ognuno potrà trascorrere come meglio crede.

