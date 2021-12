L’anno nuovo, si sa, comincia sempre con i migliori propositi, che a volte si perdono a causa dell’enorme stress e confusione a cui siamo sottoposti nella vita.

A riportare ordine e organizzazione nella nostra routine quotidiana vengono in aiuto notes e taccuini di vario genere. È buona abitudine usarne qualcuno per aiutarci a gestire i nostri impegni. Non solo il kakebo, ma anche altre utilissime agende porteranno tanta felicità e fortuna per chi da gennaio 2022 le userà.

Il libro dei conti

Si chiama kakebo ed è un vero e proprio libro dei conti di casa. È una tecnica che viene dal lontano Giappone ma che ormai si è affermata in tutto il mondo occidentale da parecchio tempo. In questa agenda speciale è possibile annotare tutte le spese in uscita e le entrate mensili o settimanali. In tal modo sarà possibile anche comprendere quali siano le abitudini scorrette di una famiglia e in caso porvi rimedio. Grazie all’uso del kakebo sarà possibile risparmiare, gestire il controllo delle spese ed essere più sereni.

Con il kakebo è addirittura possibile risparmiare fino al 30 per cento sui conti familiari. Insomma, quest’agenda aiuta a sviluppare l’autodisciplina in termini finanziari e ciò ci permetterà di dormire sogni tranquilli. Se si è bravi e abili a tal punto da voler far da soli è possibile acquistare un taccuino con pagine totalmente bianche e in stile bullet journal disegnare e decorare le pagine per prendere appunti successivamente. Le voci da inserire sono le classiche: entrate, uscite, settimane, spesa, bollette ed extra. Inserendo il tutto nei giorni specifici e creando delle tabelle apposite avremo personalizzato il nostro schema dei conti di casa.

Non solo il kakebo ma anche altre utilissime agende porteranno tanta felicità e fortuna per chi da gennaio 2022 le userà

Un diario che ci porterà a gestire il nostro mondo interiore, creando tanto equilibrio e benessere è un’agenda di origini giapponesi. Il mio diario Ikigai pubblicato da Giunti editore ci permetterà di mettere a fuoco lo scopo della nostra vita. Nelle pagine sono predisposti speciali esercizi in cui focalizzeremo i nostri talenti e le nostre capacità. Impareremo in tal modo anche a gestire il nostro tempo interiore e la visione della vita.

Infine, esiste un’agenda che donerà tanta felicità e ricordi speciali a chi la userà. Si chiama Una nota al giorno, edito da Ippocampo Edizioni e racchiude la possibilità di annotare brevi fatti quotidiani o semplici aforismi ogni giorno per cinque anni. Forse non riusciremo ad appuntare le spese della settimana, ma rileggere quest’agenda ci porterà tanta felicità quando ricorderemo gli eventi passati e che cosa li ha caratterizzati.