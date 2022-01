Moka o macchinetta, è questo il dilemma di tutti gli amanti del caffè che ogni giorno si svegliano e non possono farne a meno.

Molti amano la tradizione, mentre tanti altri preferiscono le cialde per una serie di motivi. Innanzitutto, sono più veloci perché a differenza della moka non dobbiamo “montarle” e tantomeno a pulirla. D’altra parte, garantiscono un sapore intenso e simile al caffè del bar.

Se poi le troviamo anche in offerta, ecco che la macchinetta sembra proprio aver superato i vantaggi della classica moka.

Nonostante si tratti di uno strumento semplicissimo da usare e dai risultati straordinari, anche la macchina del caffè richiede alcune attenzioni. Difatti, se non mantenuta correttamente, si rischia di danneggiarla e di avere un caffè dal sapore sgradevole. Per non parlare dell’odiosa puzza di muffa che sentiamo ogni tanto. Quale sarà il motivo e come possiamo evitarla? Ecco qualche suggerimento.

Lunga vita alla macchina del caffè senza l‘odioso odore di muffa con questi 3 trucchetti fondamentali

I nostri esperti della Redazione hanno pensato a qualche strategia di pulizia e mantenimento semplice e senza intrugli particolari.

Iniziamo dalle basi: svuotarla. Cosa significa svuotare la macchinetta del caffè? Significa rimuovere le cialde almeno ogni due giorni. Le cialde usate, infatti, sono umide e rischiano di emanare un cattivo odore se restano chiuse a lungo. Non dobbiamo necessariamente aspettare che strabordino per gettarle, è importante farlo abbastanza spesso.

Passiamo al secondo suggerimento, che stavolta riguarda l’acqua.

Crediamo sempre che sia pulita, anche se non la cambiamo per giorni e giorni. Beh, niente di più sbagliato, perché anche l’acqua apparentemente innocua, in realtà, può essere un cumulo di germi.

La frequenza è anche in questo caso di ogni due giorni circa, proprio come per le cialde.

Andiamo ora al terzo suggerimento, probabilmente poco conosciuto.

Fare un caffè senza il caffè

Se volessimo dare un nome al nostro ultimo stratagemma, potremmo chiamarlo proprio “fare un caffè senza il caffè”. Cosa significa? Significa spurgare la macchinetta per evitare che si accumulino residui di caffè o calcare. Esistono tanti modi per pulire i filtri e il serbatoio, ma in questo caso ci limiteremo all’acqua senza l’aggiunta di alcun prodotto particolare.

Prendiamo una tazzina e pigiamo sul pulsantino come se volessimo farci un caffè, ma vedremo uscire soltanto dell’acqua sporca. Ripetiamo questa operazione una volta a settimana, in modo da ottenere un caffè delizioso e far sì che la nostra macchinetta sia sempre come nuova.

