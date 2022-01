Quando le azioni Digital Bros si trovavano in prossimità dei massimi storici, avevamo messo in guardia da un possibile ribasso, scrivevamo, infatti, che per le azioni Digital Bros la corsa al rialzo prevista a luglio sarebbe potuta presto giungere al capolinea.

Da quel punto è iniziato un profondo ribasso che ha portato il titolo giù fino in area 27 euro in prossimità del III obiettivo di prezzo in area (localizzato in area 29 euro). C’è stato, quindi, anche un undershoot rispetto al livello indicato. A questo punto potrebbero esserci tutte le condizioni per una ripresa del rialzo e questo potrebbe essere il momento giusto per tornare compratori sul titolo Digital Bros

Questo ribasso è stato scatenato dalla pubblicazione dei dati relativi al primo trimestre dell’esercizio 2020-2021. L’azienda, infatti, ha riportato un pessimo risultato nel primo trimestre con guadagni (in ribasso del 48% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente), entrate (-36%) e margini di profitto più deboli (passati dal 20% al 16%). Durante lo stesso periodo l’utile per azione (EPS) è passato da 0,55 euro a 0,29 euro.

Ad alimentarlo, poi, ha contribuito Voleon Capital Management che ha puntato sul ribasso del titolo. Proprio il 6 gennaio questa società ha ampliato lo short selling su Digital Bros portandolo dallo 0,56% del capitale allo 0,61%.

Dal punto di vista della valutazione non entriamo nel dettaglio in quanto questi aspetti sono stati discussi in un precedente report. Ricordiamo solo che per gli analisti che coprono Digital Bros il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Questo potrebbe essere il momento giusto per tornare compratori sul titolo Digital Bros: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Digital Bros (MIL:DIB) ha chiuso la seduta del 7 gennaio a quota 26,86 euro in ribasso del 2,40% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come dicevamo, la tendenza in corso è ribassista e ha già raggiunto la sua massima estensione. Ci sono, quindi, elevate probabilità che si possa ripartire al rialzo da un momento all’altro. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 33,95 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero partire al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata. Da notare che la massima estensione rialzista si trova in area 84 euro per un potenziale rialzista di oltre il 200%.