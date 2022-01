Molti usano l’aceto e questi altri rimedi della nonna per far abbassare la febbre, ma non sanno che in realtà sono inutili e spesso controproducenti

L’innalzamento della temperatura corporea e dunque la febbre è una reazione che il nostro corpo adotta per combattere le aggressioni batteriche e virali.

Nel tentativo di farla scendere e trovare sollievo, si adottano talvolta i rimedi casalinghi più disparati: aspersioni e bagni tiepidi sono i due esempi più famosi.

La loro utilità è stata tuttavia messa in dubbio dalle più recenti ricerche scientifiche.

Il portale Abbasso la Febbre del Gruppo Angelini ha fatto una rassegna dei rimedi casalinghi rivelatisi inutili, spiegando il motivo per cui non funzionano o sarebbero addirittura da evitare.

Partiamo con lo smentire uno dei rimedi più noti in assoluto. A tanti genitori è capitato di fare un bagno tiepido al figlio con la febbre alta, nella speranza di farla scendere. Questa pratica sarebbe in realtà fortemente sconsigliata in quanto rischierebbe di provocare l’effetto opposto. Il cambio improvviso di temperatura potrebbe innescare una reazione nell’organismo e causare l’aumento della temperatura corporea.

Un altro dei rimedi più applicati è la spugnatura fredda. Anche questo è controproducente, in quanto potrebbe causare brividi e diminuzione della capacità di dispersione termica del corpo.

Da evitare anche le frizioni con aceto o alcol, che seccano la pelle e potrebbero irritare le vie respiratorie.

Cosa fare se un bambino ha la febbre

Vengono spesso applicati dai genitori di bambini piccoli, spaventati dall’improvviso aumento della febbre.

Chiaramente, anche la SIP (Società Italiana di Pediatria) ne sconsiglia l’uso.

Piuttosto, raccomanda di usare le spugnature di acqua tiepida solo per creare una sensazione di benessere al bambino e di assicurarsi che beva in abbondanza acqua, camomilla o spremute. Inoltre, è importante contattare il pediatra, dal momento in cui la febbre fa parte della sintomatologia di diverse malattie.