3 gonne per chi ha le gambe grosse o corte, i modelli che le faranno sembrare magre e lunghe

3 gonne per chi ha le gambe grosse o corte, i modelli per slanciarle - proiezionidiborsa.it

Hai le gambe grosse e non sai come vestirti? Prova queste gonne che le faranno apparire molto più belle e slanciate.

L’arrivo dell’estate è un vero e proprio incubo per tutte le ragazze che non sono a loro agio con il proprio corpo. Tutte meritano di apprezzarsi e, a volte, valorizzarsi con la scelta degli abiti giusti è uno dei modi migliori per farlo.

Uno dei difetti che in tante lamentano è l’avere le gambe troppo grosse o corte. Scegliendo la gonna giusta, tuttavia, è possibile slanciarle e farle apparire più magre. Vediamo dunque come deve essere per ottenere quest’effetto.

Le caratteristiche delle gonne migliori per slanciare la figura

Hai delle gambe troppo grosse? Allora ti conviene optare per gonne lunghe e dritte. Possono anche avere uno stacco all’altezza dei polpacci.

Ottime anche le gonne a ruota, a vita alta e a trapezio. In ogni caso, puoi completare l’outfit con una maglia che non segni la vita e con un paio di scarpe col tacco, meglio ancora se color carne. Queste ultime, infatti, faranno sembrare le tue gambe ancora più slanciate.

3 gonne per chi ha le gambe grosse o corte

Ora ti suggeriremo delle gonne che potresti acquistare se hai le gambe grosse o corte. Una possibile scelta è la Langer Im Comfort Fit di Stradivarius, una gonna in denim assolutamente in linea con le ultime tendenze. Bella e comoda, è disponibile in diversi colori al costo di 29,99 euro.

A ruota stile rockabilly

Ti piace vestirti in modo un po’ più vintage? Opta per la gonna a ruota stile rockabilly di BlackButterfly, disponibile su Amazon al costo di 35,99 euro.

Anche in questo caso il capo è disponibile in diversi colori, adattissimi anche alla stagione estiva e per dare un tocco un po’ vivace al tuo outfit.

Con spacco e a vita alta

Infine, l’ultima gonna che ti consigliamo ha uno spacco ad altezza polpaccio ed è lunga e dritta. Si tratta della gonna con spacco di Zara, dal costo di 39,95 euro.

A differenza delle altre, è disponibile in una sola colorazione e cioè bianco. Quindi, ecco 3 gonne per chi ha le gambe grosse o corte. Come hai visto, hai l’imbarazzo della scelta. Non devi assolutamente evitare del tutto le gonne solo perché hai o credi di avere cosce e polpacci robusti.

