Il miele è quell’alimento dolce che fa parte della nostra cultura almeno da duemila anni. Lo zucchero è arrivato molto dopo ed è per questo che quando dobbiamo descrivere una situazione romantica o comunque piacevole usiamo la metafora del miele. Proprio per questa ragione, la luna di miele ci fa pensare a un momento estremamente dolce in cui la vita è piacevole e leggera. Questa sensazione di benessere sarà ciò che sentiranno presto alcuni fortunati secondo le stelle. Infatti, ci sarà una luna di miele per Cancro e Pesci, ma anche tantissima fortuna per il Leone.

Cancro e Pesci

Per il Cancro soprattutto si prospettano dei momenti molto felici. Infatti, con Mercurio in Toro, la situazione sentimentale a casa sarà rosea. Il partner avrà un’attenzione particolare per il Cancro, che sia magari la proposta di una cena fuori o, più profondamente, una proposta di vita comune. Il punto centrale dell’amore provato per il Cancro sta proprio nella condivisione di momenti, di felicità e di esperienze. L’affinità diventa sempre più forte se il Cancro trova il proprio ascendente proprio nel Cancro stesso. Per quanto riguarda il lavoro, i nati sotto questo segno diventano ogni giorno più battaglieri e competenti. Infatti, il Cancro ha fatto ben capire ai colleghi e ai suoi superiori che la sua grande gentilezza e umiltà non vanno scambiate per servilismo.

Per quanto riguarda i nati sotto il segno dei Pesci, invece, la Luna creerà tutti i presupposti per una fine del mese di maggio molto positiva. L’ambiente in cui si vive diventerà un contesto amichevole e benevolo in cui i Pesci potranno finalmente farsi capire. Le conseguenze più positive riguarderanno i sentimenti e la passione che tornerà ad essere forte e vigorosa, anche in età molto avanzata.

Luna di miele per Cancro e Pesci, ma la fortuna strizza l’occhio anche al Leone con molti soldi

Il Leone invece continua nella sua strada verso il successo. Già quest’anno era iniziato molto bene e maggio non ha fatto altro che migliorare la situazione. Sempre per l’influenza della Luna, i nati sotto il segno del Leone avranno a disposizione un arco con molte frecce. Alcune colpiranno il lato professionale, magari con la conseguenza di trovare o direttamente un lavoro o comunque un lavoro migliore. I soldi potranno arrivare da molte parti e, inspiegabilmente, anche dal partner. Infatti, il Leone è quel segno magnetico che riesce a convincere anche chi gli sta vicino a migliorare la propria situazione. Conseguenza diretta di ciò è un miglioramento stesso della vita del Leone, che potrà vivere queste prossime settimane con ancora meno preoccupazioni.

Approfondimento

